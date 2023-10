Robert Kennedy Jr est candidat à la Présidentielle américaine en dehors du Parti Démocrate

Le 13 avril 2023, Robert Francis Kennedy (RFK Jr) avait annoncé qu’il était candidat à la Primaire du Parti Démocrate, contre le président sortant, Joe Biden. Mais lundi 9 octobre, Robert (Bobby) Kennedy déclare sa candidature en indépendant. Il a quitté la Primaire et faire acte de candidature directe, devant des milliers de personnes rassemblées devant Indépendance Hall, à Philadelphie. « Je suis ici aujourd’hui pour déclarer que je suis un candidat indépendant. Je vous rejoins pour faire une nouvelle déclaration d’indépendance pour notre pays. » Il se déclare « indépendant » des partis, des lobbies et des médias. « Pour faire ça, je dois déclarer ma propre indépendance du Parti Démocrate« .

Le symbole est important, car la famille Kennedy a fourni plusieurs élus célèbres dans l’histoire du pays, dont un président des Etats-Unis, « JFK » oncle de RFK Jr, assassiné en 1963. Son propre père, Bobby Kennedy, avait pour sa part été tué le soir de sa victoire lors de la Primaire Démocrate de Californie en 1968.

Robert (Bobby) Kennedy Junior a 69 ans, il a grandi à D.C mais vit à New-York. Et il a ainsi annoncé qu’il allait prendre un nouveau « chemin vers la Maison Blanche » qui allait « tacler la corruption dans tous les partis », avec « une mer de changement dans les politiques américaines ». Il assure au passage que les Démocrates cherchaient à truquer la Primaire à l’avantage de Joe Biden. Il n’avance pas de preuve sur ces faits, mais cette assertion viendra conforter Donald Trump : l’ancien président assure à peu près seul que son élection de 2020 avait aussi été volée suite à des fraudes par les Démocrates dans certains Etats-clés.

Bobby Kennedy Jr serait audible s’il n’était pas partisan de longue date de certaines théories du complot, notamment à propos des vaccins, ou encore sur l’assassinat de son oncle. En effet, RFK Jr a une vraie stature et une bonne réputation d’avocat environnementaliste, mais ses dernières théories du complot ont clairement miné sa campagne, notamment quand il a assuré en juillet 2023 que la Covid-19 avait été « fabriquée » et qu’elle épargnait plus « les Chinois et les Juifs Ashkénazes ». Suscitant un important scandale (l’interview avait même été censurée par Youtube), RFK Jr avait alors précisé qu’il n’avait jamais dit dans cette interview que la Covid avait été fabriquée à dessein contre des races spécifiques.

En tout cas, en mai 2023 il était à 20% dans les sondages de la Primaire démocrate, mais il perdait depuis lors des points, pour atteindre début octobre 14% d’intentions de vote.

Kennedy a toutefois une capacité de séduction inhérente à sa famille, mais aussi celle de faire une bonne campagne. Apparemment, il peut tout aussi bien perdre facilement des points. Si jusqu’à présent un cumul de théories du complot aurait été fatal à un candidat à peu près partout dans un monde occidental attaché à la rationalité, depuis quelques années ce n’est plus forcément aussi vrai. Par ailleurs, la thématique de la liberté vaccinale divise l’opinion aux Etats-Unis.

Il est à noter que la côte de popularité de RFK Jr est nettement plus importante auprès des Républicains que des Démocrates. RFK Jr a pourtant toujours appelé à voter pour les candidats de gauche, et il s’inscrit dans l’héritage progressiste porté par son père et son oncle. Il a souvent été en pointe sur les sujets liés à l’environnement. Il se veut plus proche que les autres de la « Classe Moyenne ». Sa déclaration de candidature est un plaidoyer important en faveur des travailleurs américains. Il se distingue aussi par des prises de positions pacifistes, et par exemple contre le financement de la guerre en Ukraine.

Le premier sondage d’une candidature indépendante de RFK Jr lui donne 14%, ce qui est très important. Depuis des mois sondages qui annoncent une élection serrée entre les deux têtes d’affiches, Biden et Trump. Les candidatures directes et cumulées de RFK, des Greens ou éventuellement de Joe Manchin, pourraient prendre de précieuses voix à Joe Biden. Si le score de RFK restait le même, il est à peu près certain que Joe Biden ne pourrait pas être réélu.

Ceux qui ne sont pas habitués seront étonnés par la voix rauque de RFK Jr. Il souffre d’une maladie neurologique nommée spasmodic dysphonia.

https://www.kennedy24.com

PUBLICITE :