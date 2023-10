Miami : Nos photos de la soirée Wine & Cheese de FIPA

Comme chaque automne, les parents d’élève des écoles publiques en immersion francophone du comté de Miami Dade se retrouvaient pour la traditionnelle soirée Wine & Cheese de l’association FIPA, qui gère ces programmes français et aide à soutenir les programmes, notamment en récupérant VOS dons (particuliers et entreprises), ce qui peut aider, par exemple pour rémunérer des profs etc…

C’est toujours le vaillant Roger Pardo, président de FIPA, qui était à la barre pour cette belle soirée qui se déroulait dans le très beau cadre du THesis Hotel de Coral Gables. Outre les parents d’élèves et leurs amis il y avait aussi Rebecca Bourgin (consule adjointe de France à Miami), Cécile Lacheteau (attachée de coopération éducative et universitaire au consulat), et Axelle Gault, conseillère des Français de l’étranger (élue pour la Floride et les îles alentours qui dépendent du consulat de Miami).

Lors de ces soirées, si vous venez, vous rencontrerez toujours de nouveaux français et francophones récemment arrivés : c’est toujours agréable et utile !

Rappelons encore et toujours que c’est unique aux USA de pouvoir compter sur un tel programme dans les écoles publiques gratuites, et d’aider une asso en Floride, c’est défiscalisé et c’est né-ce-ssai-re.

Après les photos ci-dessous on met une vidéo de Roger Pardo qui nous explique ce qu’est FIPA et comment aider.

Nos photos de la soirée Wine & Cheese :

Comme vous pouvez le voir, Le Courrier est toujours le plus possible présent aux événements francophones, où le journal est distribué, et c’est toujours un plaisir de venir y faire des photos !

Une partie de l’équipe de FIPA

