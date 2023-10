Un film français en novembre dans les «Gems» du Miami Film Festival

C’est la « petite version » du festival du film de Miami qui se déroule du 2 au 5 novembre afin de vous présenter quelques « pépites » du cinéma. Et au programme il y a un film en français que voici. Pour le reste, l’ensemble du programme est ici : www.gems2023.eventive.org/schedule.

La Passion de Dodin Bouffant

(Culinary Pairing: The Taste of Things)

Eugénie, cuisinière appréciée, travaille depuis 20 ans pour Dodin, un fin gourmet. De plus en plus proches l’un de l’autre, leur lien se transforme en romance et donne naissance à des plats délicieux qui impressionnent même les chefs les plus illustres du monde. Face aux réticences d’Eugénie à s’engager envers lui, Dodin décide de se mettre à cuisiner pour elle.

Un film (2023) de Tran Anh Hung, a vec Juliette Binoche, Benoît Magimel, Patrick d’Assumçao

– Le 4 novembre à 14h30 au Koubec Center

2705 SW 3rd St, Miami, FL 33135

