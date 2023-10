Votre distributeur de farines françaises aux Etats-Unis : Bakery Distribution

Bakery Distribution est spécialisée dans l’importation et la vente de farines françaises Grands Moulins de Paris et Foricher dans 17 États* du grand Est des États-Unis. A sa tête, Georges Kandé, qui met point d’honneur à fournir au quotidien, dans des délais rapides, professionnels et amateurs de farines 100% françaises.

Distributeur officiel de farines françaises aux USA, Bakery Distribution propose un catalogue de produits de haute qualité importés de France. « Nous avons sélectionné des farines de blé, seigle, sarrasin, des mélanges meuniers, mais aussi des levains et malts, pour permettre aux professionnels ou amateurs de boulangerie-pâtisserie de tradition française de fabriquer aux États-Unis des produits avec de vraies saveurs françaises ». De New-York à la Nouvelle-Orléans, en passant par Washington, Jackson, Nashville, Savannah, Charleston jusqu’au sud Floride, Bakery Distribution vous approvisionne en quelques heures, grâce à ses propres véhicules et des partenaires de transports fiables.

De marques Grands Moulins de Paris (dont Francine) et Foricher bien connues en France, ces produits sont adaptés à la fabrication de pains courants et traditionnels (baguettes), de pains spéciaux (pavés, boules), de pâtisseries ou viennoiseries à pâtes brisées, levées ou feuilletées (gâteaux, croissants, brioches, burgers, pizzas), de pâtes liquides sucrées ou salées pour les crêpes, gaufres, beignets ou sauces. Il y en a donc pour toutes les envies !

Mais pourquoi utiliser des farines françaises en Amérique ? « La question est légitime, car le pays est un grand producteur de blé ! », admet Georges Kandé. « Mais les variétés de farines cultivées ici et les modes de fabrication ne sont pas les mêmes. La densité du grain est différente, la farine n’absorbe pas les liquides de la même façon. De plus, contrairement à la France, les USA proposent des farines blanchies et/ou enrichies, c’est-à-dire qui ont subi un traitement chimique (chlore, brome) ou qui comportent des additifs (niacine, fer, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique). Résultat : vos baguettes, brioches, gâteaux ‘à la française’ n’auront pas la même texture, le même goût ou la même tenue. La plupart des boulangers-pâtissiers installés aux États-Unis vous le diront ! ».

Selon Georges Kandé, choisir la bonne farine, c’est mettre toutes les chances de son côté pour réussir sa recette ! « Travailler avec des marques reconnues comme Foricher ou Grands Moulins de Paris, c’est l’assurance de proposer des produits d’excellence, dont la régularité est sans faille, qui bénéficient de contrôles rigoureux, de certifications européennes réputées, d’une traçabilité totale du champ au fournil. Et cerise sur le gâteau, cela contribue à une alimentation qui a du goût, équilibrée et responsable ! ».

L’objectif de Bakery Distribution : « établir avec nos clients un partenariat ‘gagnant-gagnant’ sur le long terme, où la qualité des produits, la réactivité et le service priment. Si vous avez envie de retrouver des saveurs françaises dans vos pains ou gâteaux, il faut utiliser des farines françaises… alors contactez-nous ! ».

* Alabama, Arkansas, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Delaware, District de Columbia, Floride, Géorgie, Louisiane, Maryland, Mississippi, New Jersey, New York, Pennsylvanie, Tennessee, Virginie, Virginie occidentale.

Bakery Distribution

Georges Kandé 2293 NW 82nd Avenue,

Miami, FL 33122

Téléphones : +1 (305) 666-3123 (bureau) / (305) 439-9664 (mobile)

Email : georges@bakery-distribution.com

www.bakery-distribution.com