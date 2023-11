Comment déjouer les arnaques à la location pour les Snowbirds en Floride

Depuis 2022 il y a eu une démultiplication des arnaques de location de maisons et de condos en Floride. Ca passe entre autres par les groupes Facebook de Snowbirds. Dans le groupe géré par Le Courrier, il y en a la plupart du temps un par jour à se faire enlever car nous le suspectons de tenter une arnaque. Il faut auparavant que nous ayons réussi à l’identifier, souvent avec l’aide de membres du groupe. Mais il peut arriver que des escrocs restent plusieurs jours. Certains parlent français et d’autres pas. Plusieurs ont l’air tout à fait légitimes…

Il faut savoir que personne ne vous oblige à passer par Facebook pour entrer en contact avec des propriétaires (tout le monde est bienvenu dans notre groupe, mais à l’origine il n’a pas été créé pour ça). Il y a des applications pour ça (Airbnb, Vrbo…) où les propriétaires sont vérifiés. Sur Facebook, force est de constater qu’ils ne sont pas vérifiés. Ils utilisent de brouilleurs d’adresse IP et créent autant de profils qu’ils le désirent, sans que Facebook ne puisse les reconnaître.

Les arnaqueurs jouent souvent sur le stress et l’émotion. On trouve par exemple le cas de faux propriétaires qui publient une annonce précisant qu’un client leur à fait faux bond, donc qu’ils mettent un prix un peu moins cher pour leur location (c’est souvent entre 25% à 50% en dessous du prix du marché), et ils précisent qu’il faut se dépêcher parce qu’il y a beaucoup de demande en ce moment et que ça va partir vite. Ils exigent bien évidemment un paiement (complet ou partiel à l’avance). Des personnes deviennent aveugles en étant attirés par la bonne affaire, désespérés de trouver quelque chose à un prix abordable. C’est une aubaine, ils payent. Ils n’auraient pas dû.

Souvent, les personnes qui se font arnaquer payent une location dans un endroit qui existe vraiment. Sauf qu’elles ont été hameçonnées par quelqu’un qui n’est pas le vrai propriétaire. Quand elles arrivent devant leur location en Floride, le condo près de la plage existe, en effet, sauf qu’il y a déjà quelqu’un à l’intérieur, et que cette personne a pour sa part payé le vrai propriétaire. Vous êtes devant la porte avec votre valise à roulette… et il ne vous reste plus qu’à aller à l’hôtel ou bien à rentrer au Québec.

Notre amie Micheline Hammel Richard publie régulièrement cette mise en garde dans notre groupe Facebook de Snowbirds :

« Lorsque vous cherchez une location en ligne, voici quelques suggestions pour éviter de vous faire arnaquer (notez qu’il n’y a pas vraiment de moyen sur à 100% mais avec certaines précautions il y a moins de risques):

1- Demandez une visite virtuelle.

2- Demandez une copie du compte d’électricité FPL (difficile de tricher car ça prend le nom d’utilisateur et le mot de passe pour avoir une copie de facture), vérifiez que c’est bien l’adresse qu’on vous a donné et que c’est bien son nom qui apparait sur la facture.

3- Demandez-lui son adresse et # téléphone fixe au Québec (pas un # de cellulaire), ensuite vérifiez sur Canada 411 si ça correspond www.fr.canada411.ca.

4- Vous pouvez aussi vérifier sur le site des taxes (ex: compté de Broward) https://bcpa.net/RecAddr.asp encore une fois pour voir si ça correspond.

5- S’il demeure au Québec demandez à le voir en personne (si la distance le permet) pour lui donner votre dépôt. »

On rajoutera à ce message de Micheline que, si vous êtes en Floride et souhaitez louer pour la saison suivante : profitez-en aussi pour rencontrer votre futur propriétaire, ou l’agence de location. S’il n’accepte pas même un contact téléphonique avec vous… fuyez !

Pour le point consistant à rencontrer le propriétaire : si c’est un escroc il acceptera rarement de vous rencontrer. Il aura souvent un prétexte (voyage d’affaires etc…), ça c’est vrai. Mais attention quand même – si vous visitez le logement pour la saison suivante – à la personne qui vous le fait visiter. Elle peut très bien être un escroc-locataire qui va essayer de vous faire payer tout de suite puis, après vous, de faire payer plein d’autre personnes durant la même semaine !) avant de disparaître (et de recommencer son arnaque ailleurs).

Pour la facture d’électricité de Floride (FPL), on est quand même un peu plus circonspect avec ce que dit Micheline : les fraudeurs peuvent facilement faire un montage d’une photo en changeant l’adresse ; attention aux pièges, là aussi.

Autre astuce : vous pouvez vérifier sur Google Map la « street view » (photo de la rue) pour voir si ça correspond aux photos publiées sur internet.

On rajoutera aussi que certains indices peuvent trahir une arnaque. Une personne avec un nom français qui a du mal à écrire le français (ou l’inverse). Des photos magnifiques d’un palace qui ne correspond en rien au prix affiché (en règle générale, il ne faut pas croire au Père Noël quand on loue en Floride pendant l’hiver). Les propriétaires n’ont aucun mal à louer, et aucun d’entre eux ne consentira à baisser le prix à -25% du marché. Il vaut donc mieux connaître les prix, qui varient d’une part en fonction de la taille, mais aussi de la distance de la mer et de la proximité de Miami et de Miami Beach.

Les escrocs utilisent aussi très souvent des adresses courriels gratuites (gmail, yahoo…) car ils doivent en changer souvent.

