Desjardins Bank : « La saison s’annonce bonne en Floride ! »

C’est la réponse à une question automnale traditionnelle en Floride : comment va se passer la prochaine saison ?! Voici la réponse de Sonia Bolduc, directrice principale développement des affaires à Desjardins Bank. « Après la crise de la Covid, le taux de fréquentation des Canadiens en Floride s’est rétabli fin 2022, et il est désormais à peu près égal à ce qu’il était auparavant. La prévision est qu’entre 3,5 et 4 millions de Canadiens auront visité le Sunshine State en 2023. Les propriétaires viennent toujours autant en Floride. En revanche, les locataires peuvent rester un peu moins longtemps vu l’augmentation du prix des locations. Malgré tout, les tendances sont quand même assez similaires au passé. »

Et au niveau des acquisitions immobilières ?

« On a toujours un petit ralentissement en août-septembre, mais c’est reparti comme avant. Le marché floridien est toujours intéressant et les vacanciers et investisseurs planifient leurs séjours et achats immobiliers depuis un certain temps. Il y a encore de belles opportunités pour des achats immobiliers, donc je pense que la Floride est encore un rêve à la portée d’un très grand nombre de Canadiens. Depuis quelques semaines, l’inventaire de propriétés est plus grand, il n’y a pas de surenchère, et donc on retrouve certains avantages, ce qui n’était pas le cas avant l’été ! Les signes sont positifs dans l’immobilier, mais aussi dans le développement des affaires. Les entreprises et particuliers qui souhaitent investir en Floride seront bien reçus à Desjardins Bank ! »

Quelles sont les nouveautés chez Desjardins Bank ?

« Nous finalisons la mise en place de notre nouveau service en ligne, avec lequel les clients vont pouvoir réaliser encore plus d’opérations qu’avant : ouverture de compte en ligne, commande de chèques etc… C’est beaucoup plus convivial et plus sécuritaire. Il y aura beaucoup de personnel pour aider et conseiller les clients s’ils en ont besoin. Ils peuvent même planifier un rendez-vous pour venir en groupe s’ils le souhaitent afin de poser des questions ».

« Aujourd’hui on peut quasiment tout faire en ligne », complète Louis Rhéaume, le président de Desjardins Bank. « Nous avons aussi relevé le niveau d’exigences en matière de sécurité du service en ligne et c’était une priorité pour nous. L’application mobile fonctionne en français, ce qui n’était pas le cas avant.

Comme les gens sont de plus en plus habitués aux services en ligne, notre clientèle s’étend sur toute la Floride, mais de plus en plus également dans les autres États. »

Ajoutons, au chapitre des nouveautés, qu’il y a en ce moment à Desjardins Bank une promotion sur les taux préférentiels pour des placement de 100 000$ et plus.

Est-ce qu’on retrouvera cette année les mêmes événements Desjardins Bank en Floride ?

« Oui bien sûr, Desjardins Bank a toujours été très impliquée dans la communauté et continuera de l’être : tournoi de golf, journée de l’immobilier, cocktail avec la Chambre Canada-Floride, causes caritatives, etc… Il est toujours appréciable de se retrouver ensemble à d’autres moments !«

