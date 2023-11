Où trouver des produits culinaires Canadiens en Floride : poutine, viande à fondue, chips au ketchup… ?

Pour les Snowbirds qui restent six mois en Floride, ça fait long pour se passer des plus essentiels produits Canadiens ! Comment survivre sans une bonne poutine ?! Bon, pour ça il y a un ou deux endroits sur le comté de Broward, regardez sur Google, le moteur de recherche peut être votre meilleur ami ! Et nous ne sommes pas là pour faire de la publicité gratuite aux supermarchés !

En magasin, en Sud Floride, vous aurez bien du mal à trouver des fèves au lard ou du Bovril, il va vous falloir certainement attendre de rentrer ! La sauce au poivre, la hot chicken, soya, spaghetti cannellé, etc… pout tout ça, mieux vaux emmener avec vous ! Les fans d’escargots vont en trouver en Floride, mais pas au même prix ! Les soupes sont aussi assez différentes, mais bon vous ne manquerez pas de choix et d’opportunités de découverte ! Certains Canadiens préfèrent le sirop d’érable Made in Québec et le Beurre de peanut Kraft (comme il n’y a pas de loi 101 en Floride on en profite !) 😉

De manière générale, il vous faut savoir que vous pouvez vous faire poster certains produits depuis les sites internet de certaines marques, ou bien des plate-formes de vente par correspondance. Par ailleurs, si vous aimez magasiner, il y a en Sud Floride des épiceries de toutes nationalités et toutes internationalités (si on peut dire !), y compris plusieurs épiceries françaises.

Les friandises ? Il y en a à la boutique Candy Cuties tenues par des Québécois. Ils ont aussi des chips au Ketchup, autrement introuvables au pays des chips et du ketchup !

On nous signale du fromage à fondue à Sprouts, Whole Foods et Aldi. Dans cette dernière chaîne, vous avez aussi du fromage à raclette.

A Costco il peut y avoir des saucisses convenables mais aussi parfois des vols au vent.

Pour la sauce BBQ, il faut savoir que c’est une spécialité du sud des Etats-Unis. C’est peut-être le moment de les essayer ! Alors bien sûr, ça ne peut pas remplacer une bonne St Hubert

A Costco, BJ’s, ou WinnDixie vous pouvez trouver des poulets BBQ comparables.

Pour la viande à fondue, certains en achètent dans les « Doris Italien market » ou bien aussi chez Aldi du « beef shaved steak » de la marque « Old Neighborood ». Attention, pour le bouillon il vaut mieux le ramener avec vous : c’est impossible à trouver (et les fourchettes également) !

Certains achètent leur sauce spaghetti également chez Doris. Vous pouvez aussi acheter un bon fond de sauce dans un supermarché et ajouter vous mêmes la viande…

Et n’oubliez pas que les Américains ont beaucoup évolué au niveau de la nourriture et des alcools, sans parler des jus de fruits de Floride !

