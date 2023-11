Décès de Christophe Ribot, pionnier du kitesurf à Miami.

C’est un choc à la fois pour la communauté française de Miami mais aussi pour tous ceux qui ont pratiqué le kitesurf avec Christophe : il est décédé le 8 novembre à l’âge de 53 ans. Depuis, des dizaines de messages apparaissent sur les réseaux sociaux pour regretter la disparition de celui qui a mis du soleil dans bien des cœurs.

Originaire de Bretagne, c’est en 1999 que Christophe a créé le Club de Catamaran dans le cadre spectaculaire de Hobbie Beach à Virginia Key. En 2001 il débute les activités de kiteboarding, et en 2007, il arrive (non sans efforts) à convaincre le comté de le laisser s’installer sur la plus belle plage de Miami : Crandon Park (sur l’île de Key Biscayne). Tous ceux qui sont allés à la plage là-bas ont vu ses clients voler au dessus de la mer : il procurait à tous des vacances inoubliables et à indéniablement fait partie de « l’esprit Miami ». Il a formé des centaines d’instructeurs et des milliers d’amateurs de kitesurf.

« Il a commencé petit et il a toujours cru dans ce qu’il faisait », se rappelle Isabelle Dubuisson-Cousin qui l’a côtoyé à l’époque de ses débuts à Virginia Key.

Christophe était aussi apprécié en dehors du sport et beaucoup ont des souvenirs de soirées inoubliables avec lui.

Le 21 novembre 2023 il y aura une commémoration de Christophe au club de Miami Kiteobarding à Crandon Park :

