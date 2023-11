Les sorties cinéma du mois de décembre 2023 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en décembre 2023.

Vous pouvez retrouver tous nos derniers articles sur le ciné/TV aux Etats-Unis en cliquant ici.

Le 1er décembre :

Godzilla Minus One

Le Japon d’après-guerre est au plus bas, quand une nouvelle crise émerge sous la forme d’un monstre géant, baptisé dans la puissance effroyable de la bombe atomique.

Un film de Takashi Yamazaki avec Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada.

Le 1er décembre :

Silent Night

La veille de Noël, un père endeuillé met en œuvre sa vengeance tant attendue contre un gang impitoyable.

Un film de John Woo avec Joel Kinnaman, Catalina Sandino Moreno, Kid Cudi.

Le 1er décembre :

Teddy’s Christmas

La paix de Noël règne sur la petite ville, mais au marché de Noël, c’est l’effervescence. Mariann découvre un ours en peluche sur l’étagère du haut. Est-il vivant ? Mariann doit récupérer l’ours en peluche, quel qu’il soit. Mais Teddy veut rejoindre une riche famille.

Un film d’Andrea Eckerbom avec Marte Klerck-Nilssen, John F. Brungot, Vegard Strand Eide.

Le 1er décembre :

RENAISSANCE: A film by Beyoncé

Beyoncé lors de sa tournée mondiale RENAISSANCE, qui a battu tous les records, est le cerveau créatif de cette tournée.

Un film de Mark Ritchie avec Beyoncé, Blue Ivy Carter.

Le 1er décembre :

Animal Crossing Christmas Festival: The Movie!

Un jeune garçon nommé Evan emménage dans un village peuplé d’animaux anthropomorphes et rencontre des amis en chemin pour vivre sa grande aventure.

Un film de Devin Sanchez.

Le 1er décembre :

From the Ashes

Une femme est emprisonnée pour le crime de son mari, et son seul moyen de s’en sortir est de résoudre les énigmes de son mystérieux passé.

Un film de Jeremy Wiles avec Jeanne Neilson, Paul du Toit, Syreeta Banks.

Le 1er décembre :

Fuck Them All! The Story of Heaven and Hell. The Making of a Ballet

Deux hors-la-loi découvrent qu’on s’est joué d’eux et que la seule façon d’y survivre est de s’élever au-dessus de tout cela et de danser.

Un film de Nick Peterson avec Old-Nick, Janet Priest, Sophie Fournier.

Le 1er décembre :

La Syndicaliste

Un thriller d’investigation dans le monde de l’énergie nucléaire et de la politique.

Un film deJean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, François-Xavier Demaison.

Le 4 décembre :

It Came from Dimension X

La zone 51 est une fois de plus le témoin de la conspiration la plus sinistre du monde lorsqu’un monstre des marais extraterrestre se déchaîne, tuant tout sur son passage, avec un scientifique paranoïaque, deux gardes de sécurité défoncés et le FBI à ses trousses.

Un film de Ciaron Davies avec Ciaron Davies, Jimmy ‘The Bee’ Bennett, Grace Gallagh, Bill Murray.

Le 7 décembre :

Waitress: The Musical

La comédie musicale à succès de Broadway, qui raconte l’histoire d’un pâtissier d’une petite ville aux grands rêves, est portée à l’écran.

Un film de Diane Paulus, Jessie Nelson et Brett Sullivan avec Sara Bareilles, Drew Gehling, Charity Dawson.

Le 8 décembre :

Poor Things

L’incroyable histoire de l’évolution fantastique de Bella Baxter, une jeune femme ramenée à la vie par le Dr Godwin Baxter, un scientifique brillant et peu orthodoxe.

Un film de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe.

Le 8 décembre :

The Boy and the Heron

À travers les rencontres avec ses amis et son oncle, on suit le développement psychologique d’un adolescent. Après avoir trouvé une tour abandonnée dans sa nouvelle ville, il entre dans un monde magique avec un héron gris qui parle.

Un film d’Hayao Miyazaki avec Soma Santoki, Masaki Suda, Takuya Kimura.

Le 8 décembre :

Eileen

L’amitié d’une femme avec un nouveau collègue dans la prison où elle travaille prend une tournure sinistre.

Un film de William Oldroyd avec Thomasin McKenzie, Shea Whigham, Sam Nivola.

Le 8 décembre :

The Oath

400 ans après J.-C., à une époque oubliée de l’Amérique ancienne, un fugitif hébraïque solitaire doit préserver l’histoire de sa nation déchue tout en étant pourchassé par un tyran impitoyable. Mais sauver la maîtresse abusée du roi pourrait réveiller le passé d’un guerrier.

Un film de Darin Scott avec Darin Scott, Billy Zane, Eugène Brave Roc.

Le 8 décembre :

The End We Start From

Une femme et son nouveau-né tentent de retrouver le chemin de la maison alors qu’une crise environnementale submerge Londres et qu’une jeune famille est déchirée dans le chaos.

Un film de Mahalia Belo avec Ramanique Ahluwalia, Elena Bielova, Ruth Clarson.

Le 8 décembre :

Fast Charlie

Charlie Swift est un réparateur qui a un problème : le voyou qu’il a frappé n’a plus la tête et Charlie ne sera payé que si le corps peut être identifié. Entrez Marcie Kramer, l’ex-femme de la victime et une femme possédant toutes les compétences dont Charlie a besoin.

Un film de Philippe Noyce avec Pierce Brosnan, Morena Baccarin, James Caan.

Le 8 décembre :

The Crypto

Après avoir protégé la ville pendant des années, une nouvelle menace survient inopinément et déclenche une chasse à l’homme après l’assassinat du maire. Lorsque le Crypto l’apprend, et entreprend une tournée mystérieuse pour découvrir comment mettre fin à la folie meurtrière une fois pour toutes.

Un film de Joshua Carter avec Joshua Carter, Billy Bribges, Jace Carter.

Le 11 décembre :

A Small Town Christmas

Summer O’Neal est une avocate qui s’occupe d’affaires d’accidents. Elle se bat contre les compagnies d’assurance et les propriétaires d’entreprise pour gagner le plus d’argent possible pour les victimes d’accidents et les poursuites en matière d’emploi. Elle a la réputation d’être une avocate qui ne ménage pas ses coups dans la salle d’audience.

Un film de David Wendell Boykins avec Gin Blanton.

Le 15 décembre :

Wonka

Basé sur le personnage extraordinaire au centre de Charlie et la Chocolaterie, « Wonka » raconte une histoire merveilleuse : la façon dont le plus grand inventeur, magicien et chocolatier du monde est devenu le bien-aimé Willy Wonka que nous connaissons aujourd’hui.

Un film de Paul King avec Timothée Chalamet, Olivia Colman, Hugh Grant.

Le 15 décembre :

Anyone But You

Après un premier rendez-vous extraordinaire, l’attirance ardente de Bea et Ben devient glaciale – jusqu’à ce qu’ils se retrouvent inopinément réunis à l’occasion d’un mariage à destination de l’Australie. Ils font alors ce que n’importe quel adulte mature ferait : prétendre être un couple.

Un film de Will Gluck avec Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp.

Le 15 décembre :

Concrete Utopia

Les survivants d’un tremblement de terre massif luttent pour une nouvelle vie à Séoul.

Un film de Tae-hwa Eom avec Park Seo-joon, Park Bo-young, Lee Byung-hun.

Le 15 décembre :

Control

Stella Simmons, ministre de l’Intérieur britannique, rentre chez elle en voiture un soir où elle a une liaison avec le Premier ministre. Un homme mystérieux s’empare à distance de sa voiture autonome, la forçant à se déchaîner à travers Londres.

Un film de Gene Fallaize avec Kevin Spacey, Lauren Metcalfe, Mark Hampton.

Le 15 décembre :

Rainbows

Une histoire émouvante qui montre la détermination, lorsqu’une jeune fille handicapée physiquement réunit une femme jockey abusée et sans-abri et un cheval abandonné pour une chevauchée de toute une vie et bien plus encore.

Un film d’Hal Porcelain avec Larry Birkhead, Michael Gibb, Barry Jay Minof.

Le 22 décembre :

Aquaman and the Lost Kingdom

Aquaman concilie ses devoirs de roi et de membre de la Ligue des Justiciers, tout en préparant son mariage. Black Manta est à la recherche de technologies atlantes pour reconstruire son armure. Orm complote pour s’échapper de sa prison atlante.

Un film de James Wan avec Jason Momoa, Ben Affleck, Patrick Wilson.

Le 22 décembre :

The Iron Claw

L’histoire vraie des inséparables frères Von Erich, qui ont marqué l’histoire de la lutte professionnelle au début des années 1980.

Un film de Sean Durkin avec Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson.

Le 22 décembre :

American Fiction

Un romancier qui en a assez que l’establishment profite des divertissements « noirs » utilise un nom de plume pour écrire un livre qui le propulse au cœur de l’hypocrisie et de la folie qu’il prétend mépriser.

Un film de Cord Jefferson avec Jeffrey Wright, Skyler Wright, John Ales.

Le 22 décembre :

Migration

Une famille de canards tente de convaincre leur père surprotecteur de partir pour les vacances de leur vie.

Un film de Benjamin Renner et Guylo Homsy, avec Awkwafina, Elizabeth Banks, Carol Kane.

Le 22 décembre :

Shepherd

Lorsqu’un jeune pasteur est confronté à la mort de son fils unique, il est forcé de remettre sa foi en question, alors qu’il cherche un sens à cette période de souffrance.

Un film d’Aaron Inman avec Julian Gant, Nirine S. Brown, Ajarae Coleman.

Le 22 décembre :

Mob Humor

Un film de Denny Ann Giambrone et Devin ‘Don Vito’ Meadows avec Andrew S Cortez, Karen Edwards Penny Richardson.

Le 23 décembre :

Sara’s School Life

Sarah est de retour. Sara est une étudiante normale dont la vie est gâchée par une brute nommée Akari. L’année suivante, lors de la rentrée des classes, Sara remarque que Soma est très heureux de cette rentrée.

Un film de Sammy Myller avec Alyson Mooyre, Thomas Mooyre, Mina Aishi.

Le 25 décembre :

Ferrari

Au cours de l’été 1957, alors que l’empire automobile d’Enzo Ferrari est en crise, l’ancien coureur devenu entrepreneur pousse ses pilotes et lui-même dans leurs derniers retranchements alors qu’ils se lancent dans la Mille Miglia, une course périlleuse de 1 000 miles à travers l’Italie.

Un film de Michael Mann avec Shailene Woodley, Adam Driver, Sarah Gadon.

Le 25 décembre :

The Color Purple

Un récit d’amour et de résilience qui s’étend sur plusieurs décennies, et le voyage d’une femme vers l’indépendance. Celie est confrontée à de nombreuses épreuves dans sa vie, mais trouve finalement une force et un espoir extraordinaires dans les liens indéfectibles de la sororité.

Un film de Blitz Bazawule avec Halle Bailey, Taraji P. Henson, Colman Domingo.

Le 25 décembre :

The Boys in the Boat

L’histoire de l’équipe d’aviron de l’université de Washington se déroule dans les années 1930, depuis ses débuts à l’époque de la Dépression jusqu’à la médaille d’or remportée aux Jeux olympiques de Berlin en 1936.

Un film de George Clooney avec Joel Edgerton, Callum Turner, Peter Guinness.

Le 25 décembre :

Occupied City

Le passé se heurte au présent dans cette fouille de l’occupation nazie d’Amsterdam : un voyage de la Seconde Guerre mondiale aux récentes années de pandémie, et de protestation. Une réflexion provocante et affirmative sur la mémoire, le temps, et ce qui est à venir.

Un film de Steve McQueen avec Melanie Hyams.

Le 25 décembre :

Lost Weekend

Son mariage et son groupe s’effondrent. John Lennon recrute le comédien Albert Brooks et le musicien Harry Nilsson pour un voyage de 24 heures dans le Los Angeles de 1973 afin de sauver un album perdu, et lui-même.

Un film de Frank Coraci avec Benjamin Sutor.

Le 25 décembre :

Target Number One

Afin de renforcer ses relations dans la rue, un jeune homme doit participer à un vol violent. Mais, après avoir survécu à la guerre entre les gangs de rue, il devient la cible principale des forces de l’ordre et d’un mafieux impitoyable.

Un film d’Andy Deliana avec Arben Bajraktaraj, Andy Deliana, Michael Segál.

PUBLICITE :