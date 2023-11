L’humoriste français Redouane Bougheraba vient à Miami Beach et New-York City

Redouane vient se produire sur les scènes américaines ! Il vient d’être annoncé sa venue pour deux dates (la billetterie n’est pas encore ouverte, on le signalera en mettant les liens pour acheter les billets sur cette page) :

– 10 janvier 2024 à 20h30 Miami Beach Bandshell (Miami Beach)

7275 Collins Ave, Miami Beach, FL 33141

– 12 janvier 2024 à 20h au Symphony Space (Manhattan, New-York)

2537 Broadway at 95th St. – New York, NY 10025-6990

Redouane Bougheraba se produit dans un spectacle où se mêlent autodérision, improvisations et apartés de légende avec le public. Il se raconte et dresse un portrait réaliste de sa vie, avec des thèmes universels et d’actualité comme le mariage, ses voyages, ou encore les relations hommes femmes.

Qui est-il ? Premier Marseillais du Jamel Comedy Club, au casting du film Méchants de Mouloud Achour, ou encore de La Vie Scolaire de Grand Corps Malade et Medhi Idir, et enfin humoriste chroniqueur phare de l’émission CLIQUE de Mouloud Achour.

www.redouanebougheraba.fr

Les deux spectacles sont organisés par la société Silverprod de notre ami Franck Bondrille

