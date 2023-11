Floride : Décès du Docteur Jean-Claude Bourque

Même les meilleurs doivent un jour partir : il faut dire adieu au Dr Jean-Claude Bourque, décédé le 22 novembre 2023 à l’âge de 89 ans.

Natif de Montréal, le Dr Bourque avait d’abord ouvert un centre médical à Boca Raton (comté de Palm Beach) puis à Hallandale, puis à Coconut Creek (comté de Broward), où il soignait un grand nombre de ses compatriotes et irradiait toujours ses patients de sa présence amicale et de son grand sourire. L’ambiance était très internationale, les médecins parlant une dizaine de langues, et Jean-Claude Bourque (un grand voyageur) en pratiquant lui même sept ! Une cérémonie devrait se tenir en janvier.

Il laisse sa femme, Lise, leurs trois enfants et huit petits-enfants. Nos condoléances à nos amies de Floride, Chantal et Manon.

RIP Jean-Claude !

PUBLICITE :