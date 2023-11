Votre inspecteur francophone en bâtiment, comtés de Broward et Miami Dade en Floride : NPI

François Otis dirige NPI Pembroke Pines, entreprise spécialisée dans l’inspection de bâtiments résidentiels et commerciaux. Dans le cadre de préachats, préventes, constructions de propriétés ou souscriptions d’assurances, NPI propose des services complets d’inspection immobilière pour vous aider à prendre des décisions éclairées.

Fort d’une expérience de dix ans en inspection de bâtiments au Québec, François Otis s’est relocalisé en Floride et a repris National Property Inspection (NPI), entreprise spécialisée dans l’inspection de maisons, condominiums, townhouses, entrepôts, bureaux et commerces (quelle que soit leur taille). Il se déplace sur les comtés de Miami Dade et Broward, entre Palm Beach et Homestead, et jusqu’à Key West si besoin.

Que vous soyez particulier (vendeur, acheteur), agent immobilier, assureur, investisseur, propriétaire de bureaux ou commerces, l’inspection d’un bâtiment est une étape incontournable pour évaluer son état, et donc sa valeur sur le marché. « Inspecter votre maison avant sa mise en vente, peut augmenter votre pouvoir de négociation et vous permettre de vendre plus rapidement, car vous êtes transparent sur sa qualité. Une inspection préalable est aussi l’occasion d’évaluer les réparations pour ne pas perdre des acheteurs potentiels. Lors d’un achat, il faut connaître l’état du bien afin d’éviter les mauvaises surprises, comme un problème majeur de plomberie, voire pire, un défaut structurel ! », explique François Otis. NPI travaille aussi beaucoup avec des entreprises ou des compagnies spécialisées, dans le cadre de la relocalisation de salariés dans d’autres villes.

NPI propose également des inspections d’assurance (multirisques, responsabilités), des certifications de tempête (wind mitigation) et des inspections en quatre points (électricité, plomberie, climatisation, toiture). « Les bons résultats d’une inspection peuvent avoir un impact positif sur une prime d’assurance ! ».

Mais concrètement, qu’est-ce qu’une inspection en bâtiment ? « Nos trois inspecteurs sont missionnés pour mesurer l’état réel d’un bien. Ils réalisent une première inspection visuelle complète non invasive du bâtiment (du toit aux fondations) pour déceler d’éventuelles défauts (fissures, cavités), mais aussi des pentes du terrain pour analyser l’évacuation des eaux. « Il s’agit de vérifier la structure et la sécurité du bâtiment ». Ils inspectent ensuite minutieusement les installations intérieures. De l’électricité à la plomberie, en passant par la chaudière, les systèmes d’air conditionné, de chauffage, tout est testé pour vérifier le bon fonctionnement et évaluer la durée dans le temps. « En Floride, il faut aussi examiner l’électroménager fournis avec le bien, et être vigilant sur l’isolation, les portes et fenêtres, les traces d’humidité ou les termites. Vérifier la bonne dimension d’une climatisation dans un bâtiment est important ici par exemple ». Vous recevez ensuite un rapport très détaillé contenant les descriptions des problématiques identifiées, des photos et les conclusions de l’inspecteur. « Nous sommes consciencieux et remettons le rapport dans les 24h/48h après l’inspection ».

Quel que soit votre projet immobilier, François Otis est là pour vous. « Mon objectif est de vous aider à prendre les bonnes décisions grâce à mon inspection. Chez NPI, nous travaillons de façon minutieuse, honnête et transparente. Nous avons une solide réputation, et nous tenons à la garder ! », conclue François Otis.

NPI (National Property Inspection)

François Otis

Téléphone : +1 (786) 510-5474

Courriel : francois@npibeforeyoubuy.com

www.npibeforeyoubuy.com