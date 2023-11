Pour votre transport de véhicules entre le Canada (Québec et autres) et la Floride : appelez Georie Transport

Voici une belle entreprise de Châteauguay (QC) créée en 2016, qui se développe très vite, et permet de transporter votre véhicule (auto, VR, moto) vers la Floride (ou ailleurs aux USA), et ce avec le maximum de sécurité.

« Beaucoup de monde préfère prendre l’avion et nous confier leur véhicule que nous transportons en camion vers la Floride : ça leur fait économiser du temps, de la fatigue et bien sûr l’usage du véhicule, car ce n’est pas un petit trajet ! » explique Philippe Laplante, en charge de la planification des trajets à Georie Transport. « Ensuite quand ils arrivent en Floride soit nous leur livrons le véhicule chez eux, soit ils peuvent prendre un taxi à l’aéroport de Fort Lauderdale qui les conduira vers notre cour à Davie où nous pouvons laisser les véhicules qui les attendent. Ainsi, quelques minutes après leur atterrissage sous le soleil ils sont déjà au volant de leur voiture ».

Il est aussi possible, via une app, de suivre le transport de sa voiture depuis son téléphone intelligent.

Est-il si intéressant de faire transporter sa voiture par un professionnel ? « C’est notre métier : nous avons donc moins d’accidents, et si jamais ça arrivait, ce serait le camion qui aurait un problème : pas votre auto. Quand je vois que des gens font conduire leur véhicule en Floride par des personnes qu’ils ne connaissent pas, ça me surprend toujours : pas d’assurance au niveau des dégâts ni des accidents…. Aucune certitude des délai et des règles fondamentales… C’est complètement illégal, donc ils prennent vraiment des risques.

Par ailleurs les douaniers peuvent plus facilement s’y intéresser qu’à un autre véhicule car ils commencent par constater que le chauffeur n’est pas le propriétaire ! »

Georie vous permet de faire transporter votre véhicule depuis le Québec, Ontario, Ottawa, Nouveau Brunswick : d’un peu partout au Canada, et ainsi de gagner la Floride, Texas, Arizona, Californie : les principales destinations des Snowbirds, et pour une somme d’argent vraiment correcte.

N’hésitez pas à les appeler de la part du journal Le Courrier !

www.facebook.com/GeorieTransport/

Tél : 450 559 6104

Courriel : dispatch.georietransport@gmail.com