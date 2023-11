Un livre sur Béju, sculpteur français de West Palm Beach.

La journaliste et auteure Rachel Brunet (résidant à New-York) publie début décembre un ouvrage dédié au sculpteur franco-américain Béju intitulé « La simplicité feinte ».

Il s’agit d’un reportage exhaustif qui offre un regard inédit sur la démarche artistique et l’héritage créatif de l’artiste. Rachel Brunet, avec son style narratif distinctif, plonge les lecteurs au cœur du processus créatif de Béju, dévoilant les inspirations, les défis et les moments déterminants qui ont façonné son œuvre exceptionnelle. À travers des entretiens exclusifs, des anecdotes fascinantes et des images saisissantes, le livre offre une vision holistique de l’artiste et de son impact sur le monde de la sculpture contemporaine. « Dans cet ouvrage, je vous amène dans un voyage captivant, celui du monde de Béju. La simplicité feinte est une invitation à découvrir comment la vie personnelle, les influences culturelles, les voyages, les rencontres fortuites et les moments de réflexion intime façonnent l’œuvre de cet artiste franco-américain installé à West Palm Beach. Naviguer à travers les

tourbillons de son histoire et de sa vision de la société permet de comprendre comment Béju s’est forgé sa propre voie créative, et comment sa vie a parfois été, elle-même, une œuvre d’art, un témoignage de résilience, de passion et d’engagement envers son art. Et envers l’art,plus globalement », explique Rachel Brunet.

La simplicité feinte va au-delà d’une simple curiosité biographique ; c’est un voyage immersif qui célèbre la puissance de la créativité et la beauté intemporelle de l’art sculptural. Les lecteurs, amateurs d’art et curieux de découvrir les coulisses du processus artistique, trouveront dans ce livre plus qu’une source d’inspiration unique, mais un témoignage artistique.

Le livre sera disponible sur Amazon, en français et en anglais, début décembre 2023 ainsi que sur la plateforme Rencontre des Auteurs Francophones.

À propos de l’auteure :

Rachel Brunet est journaliste, content strategist et auteure française installée à New York depuis 2012. Avec une carrière jalonnée d’interviews et de portraits, elle s’est imposée comme une plume incontournable dans le monde de l’entreprise, de l’entreprenariat et dans le monde artistique francophone aux États-Unis ; elle poursuit sa carrière en tant que content strategist et auteure, collaborant avec des entreprises, des institutions et des entrepreneurs.

PUBLICITE :