Votre couvreur en Floride: Thierry Devove et sa société Evans Roofing

Comme le rappelle Thierry Devove : « Il y a deux nécessités dans la vie : se nourrir, et avoir un toit. Je suis content de pouvoir fournir aux gens l’une des deux ! »

« Je suis originaire de Dijon. J’avais 5 entreprises de couvertures en France pendant douze ans, et puis j’ai voulu vivre mon rêve américain. En 2003, j’ai racheté une entreprise de toitures locale à Fort Lauderdale avec du potentiel pour être développée. Vingt ans plus tard, nous avons désormais un groupe, Saint Vincent Master Roofers, avec 5 entreprises à Fort Lauderdale, Palm Beach, Orlando, Tampa et Fort Myers. Ça nous permet d’être présents sur toute la moitié sud de la Floride et de partager notre savoir faire dans toutes nos agences.

Notre mission c’est de présenter à nos clients de la qualité à un prix juste et d’être à leur côté tout le long du projet. En matière de toiture, il y a plusieurs catégories: Shingles (bardeaux d’asphalte), Tiles (tuiles), Métal et Flat Roof.

Evans Roofing propose des services de couverture dans tous les systèmes ainsi que des réparations concernant votre toiture (fuite, etc..). Notre groupe Saint Vincent Master Roofers est spécialisé dans les villas de luxe, nouvelle construction, et bâtiments classés historiques. Tous nos services comprennent une garantie et nous avons des options de financements à ceux qui le souhaitent.

Réalisations d’Evans Roofing : couvreurs en Floride Réalisations d’Evans Roofing : couvreurs en Floride Réalisations d’Evans Roofing : couvreurs en Floride Réalisations d’Evans Roofing : couvreurs en Floride Réalisations d’Evans Roofing : couvreurs en Floride

ATTENTION AU CLIMAT FLORIDIEN !

En Floride, tout ce qui concerne le bâtiment est soumis à des conditions climatiques extrêmes… Est-ce que ça joue sur les toitures ? « Oui, d’ailleurs les assureurs obligent les gens à refaire leurs toits en raison des ouragans : il y en a eu de particulièrement forts ces dernières années. Mais la Floride c’est surtout de l’humidité, moisissure, soleil brutal, tempêtes : des contraintes importantes sur les matériaux. Les toitures durent donc moins longtemps que dans les autres régions américaines. »

Et, pour y faire face… il faut donc un bon couvreur ! « En tout notre entreprise a déjà 40 ans de savoir-faire, donc oui c’est important d’avoir des partenaires qui soient des bonnes références, avec une bonne expérience, toutes les garanties, et qui vous permettent de choisir le bon système de toiture en fonction de votre budget. Généralement les professionnels des toitures travaillent bien en Floride, mais comme dans toutes les professions il y a des bricoleurs, il faut donc faire attention à avoir le bon partenaire. »

Thierry est bien connu chez les francophones de Floride de part les années passées ici, mais aussi avec son énergie légendaire. Evans Roofing répond en français à vos besoins (ses employés s’appellent (entre autres) Fred, Nicolas, Fabien, Gabrielle) !

Roofingly et à très bientôt !

Evans Roofing :

954 892 1146

www.Evansroof.com

www.Saint-Vincent.com