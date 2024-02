Pour voter aux élections européennes, les Français des USA doivent être inscrits sur les listes électorales

Les élections européennes se dérouleront le 8 juin 2024. Si vous résidez aux Etats-Unis, vous devez vous assurer d’être bien inscrit, non pas au consulat, mais (en plus) sur la liste électorale de votre consulat. Qui plus est, si vous avez auparavant voté dans une ville d’Europe, vous devrez ne plus être inscrit sur cette liste. Ces démarches doivent être réalisées avant le 3 mai 2024. N’attendez pas la dernière minute !

Vous trouverez les démarches à suivre, les formulaires d’inscriptions et les lieux pour voter, sur le site internet de votre consulatL

En Floride vous pourrez voter par procuration ou bien à l’urne dans ces trois villes : Miami, Orlando et Tampa.

