Tout le sud Floride (Est comme Ouest) est actuellement concerné par une vigilance tornade (tornade watch) jusqu’à 16h ce dimanche, avec un pic entre 12h et 14h, et le plus de « chances » de formation vers 13h. C’est valable pour tout le triangle Port Charlotte, Key West, West Palm Beach (incluant la région de Miami et Broward). L’alerte du NWC parle d’un « léger risque ».

www.spc.noaa.gov/products/outlook/

