Votre avocat américain francophone en droit des affaires et immigration en Floride : Jeffrey Marathas

Jeffrey Marathas est un avocat américain francophone possédant une double compétence en droit de l’immigration et des affaires. Il conseille les personnes souhaitant s’installer aux USA sur des questions de création d’entités commerciales, d’achat d’entreprises, de contrats, et gère également les demandes pour tous les types de visas ou les cartes vertes, en Floride et dans l’ensemble des États-Unis.

Située à Aventura au nord de Miami, Marathas Firm propose ses services dans deux domaines juridiques : immigration et affaires. Cette double compétence permet à Maître Marathas de gérer achat/création d’entreprise et demande de visa investisseur dans un même projet. « Mes clients sont principalement des investisseurs souhaitant obtenir un statut de résident en achetant une entreprise, dans la plupart des cas ne dépassant pas 100 000$. Mais chaque cas étant différent, il faut analyser toutes les options (visas EB, E2, E1, L1, carte verte) et minimiser les risques. La durée des visas E2 est d’ailleurs passée de 2 à 4 ans pour les Français, c’est une bonne nouvelle ! ».

Concrètement, Maître Marathas est spécialisé dans les visas investisseur (E2), et tous les cas d’immigration liés aux affaires (y compris les transferts de cadres, d’employés), les demandes de ‘Green Card’ ou de citoyenneté. Côté business, le cabinet aide à la création et à l’expansion d’entreprises tant étrangères que nationales (choix de structures, rédaction de contrats, examen de baux, etc.). « Dans la plupart des cas, il faut d’abord s’assurer que le business souhaité est admissible au visa investisseur. Vous devez aussi être conscient que l’obtention d’un visa E2 ne garantit pas la réussite de l’entreprise. Si vous rachetez un business, il faut vérifier son historique, déterminer sa valeur, s’assurer de sa viabilité ».

Avec plus de 20 ans de pratique, Maître Marathas a géré plusieurs centaines de cas avec succès. « Mes dossiers aboutissent, car je les prépare minutieusement et ne laisse rien au hasard ». Cela commence par un premier entretien (gratuit) afin de discuter ‘cartes sur table’. « J’analyse la situation et les objectifs de la personne. Si son projet me semble incohérent ou non viable, je lui dis honnêtement, et nous trouvons une solution ensemble ». Honnêteté, confiance, bienveillance et disponibilité font partie intégrante de sa philosophie. « Facturer sans résultat n’est pas ma conception du métier. Ma motivation, c’est la réussite de mes clients ».

Jeffrey Marathas précise traiter tous ses dossiers, et ne pas déléguer à des assistants comme c’est parfois le cas ailleurs. « Je m’occupe personnellement des dossiers de A à Z, même si la demande est complexe et prend du temps ». II s’entoure néanmoins de partenaires compétents pour compléter son analyse : experts-comptables, experts en taxes internationales ou en franchises américaines.

Maître Marathas a étudié le droit français à l’université d’Aix-en-Provence et parle couramment français. Il peut pratiquer le droit de l’immigration partout aux USA, et possède également des bureaux à Paris et au Brésil. « Mon expérience sur le terrain et mon multiculturalisme me permettent de comprendre les problématiques francophones et de trouver la stratégie gagnante ! ».

Marathas Firm

Jeffrey P. Marathas

États-Unis :

20900 NE 30th Ave (8th floor), Aventura 33180 / +1 (480) 329 3469

France :

15 Blvd. Richard Lenoir, 75011 Paris / +33 9 77 21 77 04

jpm@marathasfirm.com

www.marathasfirm.com