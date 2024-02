L’Open de Tennis de Miami revient en mars 2024 au Hard Rock Stadium

Depuis 2019 Miami Open se joue au Hard Rock Stadium. Cette année le tournoi se déroulera du 17 mars au 31 mars.

La finale femmes est le 30 mars et le lendemain ce sera autour des hommes. Les stars ont prévu d’être là ! Ce sont Andre Agassi et Serena Williams qui ont remporté le plus de Miami Open : 8 victoires chacun.

Les vainqueurs de l’an passé sont Daniil Medvedev et Petra Kvitová.

Venus Williams, 43 ans, a annoncé qu’elle comptait y participer !

Hard Rock Stadium :

347 Don Shula Drive, Miami Gardens, Florida 33056

www.miamiopen.com

