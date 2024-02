Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Mars 2024 aux Etats-Unis.

Voir aussi :

– Tous les nouveaux films dans les cinémas américains ou nos critiques de séries sont dans cette catégorie (cliquez)

DISNEY+

Le 15 mars :

Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)

Le film du concert sera disponible pour la première fois dans son intégralité et comprend la chanson « cardigan » et quatre chansons acoustiques supplémentaires. L’expérience cinématographique historique de l’artiste 14 fois lauréat d’un Grammy.

Le 29 mars :

Renegade Nell

Nell Jackson, une jeune femme courageuse et à l’esprit vif, se retrouve accusée de meurtre et devient de manière inattendue le hors-la-loi le plus notoire de l’Angleterre du XVIIIe siècle. Mais lorsqu’un esprit magique nommé Billy Blind apparaît, Nell réalise que son destin est plus grand que ce qu’elle aurait jamais imaginé.

APPLE TV+

Le 1er mars :

“The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin”

Une nouvelle série de comédie-aventure de six épisodes mettant en vedette Noel Fielding dans le rôle principal du légendaire bandit de grand chemin britannique qui sera diffusée en première mondiale le vendredi 1er mars 2024 avec les deux premiers épisodes. Dick Turpin (Fielding) se lance dans un voyage d’escapades extrêmement absurdes lorsqu’il est devenu le chef réticent d’une bande de hors-la-loi – et chargé de déjouer les plans d’un homme de loi corrompu.

Le 15 mars :

“Manhunt”

« Manhunt » est un thriller de conspiration sur l’un des crimes les plus connus mais les moins compris de l’histoire, l’étonnante histoire de la chasse à John Wilkes Booth au lendemain de l’assassinat d’Abraham Lincoln.

Le 20 mars :

“Palm Royale”

« Palm Royale » est la série très attendue se déroulant à Palm Beach, mettant en vedette et produite par Kristen Wiig. « Palm Royale » est une véritable histoire d’opprimé qui suit Maxine Simmons (Wiig) alors qu’elle tente de percer dans la haute société de Palm Beach. Alors que Maxine tente de franchir cette ligne imperméable entre les nantis et les démunis, « Palm Royale » pose la même question qui nous déroute encore aujourd’hui : « Quelle part de vous-même êtes-vous prêt à sacrifier pour obtenir ce que quelqu’un d’autre a ? » Se déroulant au cours de l’année 1969, « Palm Royale » est un témoignage de la lutte de tous les étrangers pour avoir une chance d’appartenir véritablement.

Le 29 mars :

“Fraggle Rock: Back to the Rock” — Saison 2

Les Fraggles sont de retour pour des aventures plus épiques et amusantes !

AMAZON PRIME ORIGINALS

Le 7 mars :

Ricky Stanicky

Lorsque trois meilleurs amis d’enfance font une farce qui tourne mal, ils inventent un Ricky Stanicky imaginaire pour les sortir du pétrin ! Vingt ans après avoir créé cet « ami », ils utilisent toujours Ricky, inexistant, comme alibi pratique pour leur comportement immature. Lorsque leurs conjoints et partenaires deviennent méfiants et exigent de rencontrer enfin le légendaire M. Stanicky, le trio coupable décide d’embaucher un acteur.

Le 15 mars :

FRIDA

Un voyage documentaire intimement brut et magique à travers la vie, l’esprit et le cœur de l’artiste emblématique Frida Kahlo.

Le 21 mars :

Road House

Dans cette réinvention pleine d’adrénaline du classique culte des années 1980, l’ancien combattant de l’UFC Dalton (Jake Gyllenhaal) accepte un emploi de videur dans un relais routier des Florida Keys, pour découvrir que ce paradis n’est pas tout ce qu’il semble être. Basé sur le scénario du film « Road House » de David Lee Henry et Hilary Henkin.

NETFLIX ORIGINALS

En mars :

The Gentlemen (Saison 1)

Guy Ritchie présentera cette nouvelle série racontant l’histoire d’un homme qui hérite d’une grande entreprise et d’un domaine rural après le décès soudain de son père. Il se retrouve rapidement à la tête d’un important business de drogue et affronte des gangsters.

Le 1 mars :

Furies

Nouveauté de Netflix France, cette nouvelle série de thrillers policiers qui sert de « plongée dans le monde criminel parisien où Lyna rencontre la mystérieuse et impitoyable Furie, qui gouverne cet environnement dangereux ». C’est avec Lina El Arabi, Marina Foïs, Mathieu Kassovitz…

Le 1 mars :

Spaceman

Six mois après le début d’une mission de recherche solitaire aux confins du système solaire, un astronaute, Jakub (Adam Sandler), se rend compte que le mariage qu’il a laissé derrière lui ne l’attendra peut-être pas à son retour sur Terre. Désespéré d’arranger les choses avec sa femme, Lenka (Carey Mulligan), il est aidé par une mystérieuse créature de la nuit des temps qu’il trouve cachée dans les entrailles de son navire.

Le 3 mars :

The Netflix Slam

Il s’agit du deuxième événement sportif en direct de Netflix qui verra Rafael Nadal affronter le numéro 2 mondial et son compatriote espagnol Carlos Alcaraz au Mandalay Bay de Las Vegas.

Le 6 mars :

Supersex (saison 1)

Une série biopic italienne de sept épisodes qui se penche sur la vie de l’acteur pornographique italien Rocco Siffredi, que jouera Alessandro Borghi.

Le 7 mars :

The Signal (série limitée)

Originaire d’Allemagne, The Signal est une toute nouvelle série en quatre parties sur une scientifique présente à bord de la Station spatiale internationale qui disparaît après avoir découvert quelque chose d’incroyable, et laisse des indices à sa famille sur Terre.

Le 8 mars :

Damsel

Millie Bobby Brown dirige le casting de ce nouveau film fantastique à gros budget dans lequel la star de Stranger Things joue le rôle d’une demoiselle qui prend les choses en main pour s’échapper d’un endroit gardé par un dragon cracheur de feu.

Le 13 mars :

Bandidos (saison 1)

Netflix n’est pas étranger aux drames de braquage, en particulier ceux en langue espagnole. Bandidos, la série mexicaine, est centrée sur un groupe de chasseurs de trésors internationaux qui doivent réussir le braquage ultime.

Le 14 mars :

Girls5eva (Saison 3)

Après avoir passé ses deux premières saisons chez Peacock, la série comique produite par Tina Fey se dirigera exclusivement vers Netflix pour sa troisième saison.

Le 15 mars :

Irish Wish (film)

Lindsay Lohan incarne Maddie Kelly, son personnage devant s’élever au-dessus de ses vrais sentiments et être demoiselle d’honneur en Irlande pour sa meilleure amie, qui est sur le point d’épouser l’amour de sa vie.

Le 21 mars :

3 Body Problem (saison 1)

Les créateurs du géant Game of Thrones nous présentent une toute nouvelle série fantastique de science-fiction dotée d’un budget considérable et d’un grand potentiel. « La décision fatidique d’une jeune femme dans la Chine des années 1960 se répercute à travers l’espace et le temps sur un groupe de brillants scientifiques d’aujourd’hui. Alors que les lois de la nature s’effondrent sous leurs yeux, cinq anciens collègues se réunissent pour affronter la plus grande menace de l’histoire de l’humanité.

Le 22 mars :

The Casagrandes Movie

Le film Nickelodeon arrive sur Netflix alors que la famille Santiago prend des vacances bien méritées au Mexique, sauf que cela fait dérailler les projets d’anniversaire de Ronnie Anne.

Le 22 mars :

Shirley (film)

John Ridley est à l’origine de ce nouveau biopic, racontant l’histoire de la première députée noire à avoir même participé à la campagne présidentielle de 1972.

Le 29 mars :

The Beautiful Game

Bill Nighy et Michael Ward seront les têtes d’affiche de ce tout nouveau biopic qui raconte l’histoire d’une équipe de footballeurs anglais sans-abri qui se rendent à Rome pour participer à la Coupe du monde des sans-abri.

Le 29 mars :

The Wages of Fear

Film d’action français de Julien Leclercq. Suite à une mission aux enjeux élevés avec une équipe d’élite qui fait face au défi de taille de livrer en toute sécurité deux camions chargés d’explosifs à travers un territoire dangereux en 24 heures. C’est avec Franck Gastambide, Alban Lenoir, Ana Girardot et Sofiane Zermani.

PUBLICITE :