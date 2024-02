Lancement du podcast « La Florida : Le Snobwird 2.0 »

Ca faisait plusieurs années que Martin Clavet-Bédard voulait le faire et, ça y est, il a lancé le 19 février avec Carl Samson un podcast nommé « La Florida : Le Snowbird 2.0 ». Vous y apprendrez tous les lundis plein de choses intéressantes sur la Floride, et par deux professionnels : Martin Clavet-Bédard a fait beaucoup de radio (il est aussi le frère et associé de Richard Clavet (de Richard’s Motel)) et il a eu beaucoup de succès sur Facebook avec ses vidéos sur la plage de Hollywood. Carl Samson est pour sa part producteur Imax et podcaster. Les deux ont le point commun d’avoir grandi à Charlesbourg au Québec et d’avoir des commerces qui s’adressent aux Snowbirds.

On peut bien sûr écouter gratuitement l’émission, mais sur la version Youtube on peut aussi avoir l’image des deux animateurs.

Vous pouvez écouter le premier podcast ici :

Alors, dès le titre du podcast, on voit qu’ils connaissent leurs classiques (« La Florida » est une référence au film culte de Rémi Girard en 1990) mais qu’ils sont tournés vers l’avenir, s’adressant aux « Snowbirds 2.0 ». Comme l’explique Martin Clavet-Bédard à l’équipe du Courrier : « Les Snowbirds ont changé et vont continuer de changer. Leur but principal sera toujours de fuir la neige et le froid le plus longtemps possible en hiver, mais ils sont beaucoup plus exigeants en matière d’information, de connaissances de l’endroit où ils habitent, parfois la moitié de l’année ». Alors Martin et Carl ne s’interdisent aucun sujet ni aucune discussion : histoire, culture, origines, tendances, loisirs, voyages, immobilier, immigration, économie sont au nombre des sujets élaborés avec les animateurs en studio à Hollywood, le cœur du comté de Broward, si cher aux Snowbirds. Carl et Martin expliquent aussi les points de vues des Floridiens, parfois perçus comme un peu « exotiques » quand on arrive d’un autre pays !

Carl Samson du podcast La Florida, Le Snowbirds 2.0 Martin Clavet-Bédard du podcast La Florida, Le Snowbirds 2.0

Il y a quelques années encore il y avait une radio animée par Gérald Edwards nommée « Radio Floride ». Mais, ainsi, grace à Martin et Carl ceux qui aiment l’audio peuvent désormais retrouver leurs discussions sympathiques et informatives grâce à ce podcast !

OU LES TROUVER :

YOUTUBE : www.youtube.com/@LaFlorida-LePodcast

SPOTIFY : https://open.spotify.com/episode/2HSkgrPhXh4iubbjHfrSRh?si=wF0kJEXJTe2lvm1v2oeS4w

FACEBOOK : https://www.facebook.com/lafloridalepodcast

