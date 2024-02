Les concerts à Miami et en Floride durant le mois de mars 2024

Voici les concerts du mois de mars 2024 en Floride avec notamment Eagles, Drak, Bob Dylan, Enrique Iglesias, The Beach Boys, ZZ Top, The Temptations ou encore Pink Martini et Pat Metheny…

Par ailleurs, vous retrouverez ici les festivals en Floride et de manière plus générale tous les spectacles en Floride sont dans notre rubrique agenda.

01 mars

Jon Batiste

The Hangar

Miami

Soul / R&

Peekaboo

– 01 mars : Miami

– 02 mars : Orlando

Electronic Music / Dance

Steve Hackett

– 01 mars : Jacksonville

– 02 mars : Clearwater

– 04 mars : Orlando

– 06 mars : Pompano Beach

– 15 mars : Fort Myers

Progressive Rock

Sammy Rae

– 01 mars : Miami Beach

– 02 mars : St Petersburg

Soul / R&B

Lauren Daigle

– 01 mars : Tampa

– 02 mars : Sunrise

Pop Music / Soft Rock

Eagles

– 01 et 02 mars : Hollywood

– 04 mars : Orlando

Pop Music / Soft Rock

Bob Dylan

– 01 et 02 mars : Fort Lauderdale

– 05 et 06 mars : Clearwater

– 07 mars : Fort Myers

– 09 et 10 mars : Orlando

– 12 mars : Jacksonville

Pop Music / Soft Rock

The Beach Boys

– 01 mars : Plant City

– 02 mars : St Augustine

– 03 mars : Fort Pierce

– 07 mars : The village

– 08 mars : Fort Myers

– 09 mars : Hollywood

Pop Music / Soft Rock

02 mars

Lainey Wilson

iTHINK Financial Amphitheatre

West Palm Beach

Country / Folk

EKKSTACY

– 02 mars : Miami

– 03 mars : Tampa

Rap / Hip-Hop

William Black

– 02 mars : Tampa

– 07 mars : Fort Lauderdale

Electronic Music / Dance

Oliver Anthony

– 02 mars : Jupiter

– 03 mars : Estero

Country / Folk

ZZ Top

– 02 mars : Key West

– 04 mars : Plant City

– 05 mars : Jacksonville

– 06 mars : Melbourne

Pop Music / Soft Rock

Olivia Rodrigo

– 05 mars : Orlando

– 06 mars : Miami

Pop Music / Soft Rock

Bryan Adams

– 05 mars : Jacksonville

– 06 mars : Sunrise

– 08 mars : Orlando

Pop Music / Soft Rock

Pink Martini

– 06 mars : Jacksonville

– 08 mars : Miami Beach

– 09 mars : Naples

– 10 mars : West Palm Beach

Pop Music / Soft Rock

Gino Vannelli

– 07 mars : Clearwater

– 09 mars : Fort Lauderdale

– 11 mars : Jacksonville

Soul / R&B

Aaron Lewis

– 07 mars : Tallahassee

– 08 mars : Orlando

– 09 mars : Key West

Alternative Rock / Indie

08 mars

Virtual Riot

Kemistry

Fort Lauderdale

Electronic Music / Dance

Paul Anka

– 08 mars : Clearwater

– 10 mars : Sarasota

– 12 mars : Fort Myers

– 14 mars : Melbourne

– 18 mars : Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

Enrique Iglesias

– 08 mars : Sunrise

– 10 mars : Tampa

Latin Music

Air Supply

– 8 mars : Miami

– 21 mars : Jacksonville

– 22 mars : Melbourne

– 23 mars : Clearwater

Pop Music / Soft Rock

Little River Band

– 08 mars : Fort Pierce

– 09 mars : Pensacola

– 14 mars : Fort Myers

– 16 mars : Fort Lauderdale

– 21 mars : Daytona Beach

– 22 mars : Jacksonville

– 23 mars : Clearwater

Pop Music / Soft Rock

10 mars

Pentatonix

DAER Day/ Night Club

Hollywood

Pop Music / Soft Rock

10 mars

Young Jeezy

Hard Rock Stadium

Miami Gardens

Rap / Hip-Hop

Burna Boy

– 11 mars : Tampa

– 12 mars : Hollywood

World Music

The Temptations

– 11 mars : Clearwater

– 12 mars : Jacksonville

– 15 mars : Key West

– 16 mars : Immokalee

Soul / R&B

The Sixties Show

– 12 mars : Fort Lauderdale

– 13 mars : Daytona Beach

Pop Music / Soft Rock

Colin Hay

– 13 mars : Fort Lauderdale

– 14 mars : Orlando

– 15 mars : Clearwater

– 16 mars : Ponte Vedra Beach

Pop Music / Soft Rock

Godsmack

– 13 mars : Orlando

– 15 mars : St Petersburg

– 16 mars : Miami Beach

Alternative Rock / Indie

Hombres G

– 14 mars : Orlando

– 15 mars : Miami

Pop Music / Soft Rock

15 mars

The Mavericks

James L Knight Center

Miami

Country / Folk

Showtek

– 15 mars : Fort Lauderdale

– 16 mars : Tampa

Electronic Music / Dance

One Hallelujah

– 15 mars : Miami

– 16 mars : Tampa

– 17 mars : Jacksonville

World Music

The Bronx Wanderers

– 15, 16 et 17 mars : Boca Raton

– 24 mars : Clearwater

Pop Music / Soft Rock

Myriam Hernandez

– 16 mars : Miami

– 17 mars : Kissimmee

Latin Music

17 mars

Fabulous Thunderbirds

The Funky Biscuit

Boca Raton

Jazz / Blues

The Marshall Tucker Band

– 16 mars : Key West

– 17 mars : Fort Lauderdale

– 23 mars : Melbourne

– 24 mars : Key West

Country / Folk

I Dont Know How But They Found Me

– 19 mars : Orlando

– 20 mars : Fort Lauderdale

– 21 mars : Tampa

Alternative Rock / Indie

Pat Metheny

– 19 mars : Fort Lauderdale

– 20 mars : Gainesville

– 21 mars : Clearwater

– 23 mars : Stuart

– 24 mars : Orlando

Jazz / Blues

The Doo Wop Project

– 20 mars : Sarasota

– 21 mars : Aventura

– 29 mars : Fort Pierce

Pop Music / Soft Rock

21 mars

Taylor Dayne

Au-Rene Theater

Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

21 mars

Gorgon City

The Oasis-Wynwood

Miami

Electronic Music / Dance

The Motet

– 21 mars : Sanford

– 22 mars : Fort Lauderdale

Jazz / Blues

22 mars

Robert Jon

The Funky Biscuit

Boca Raton

Jazz / Blues

22 mars

Cosmic Gate

La Otra Miami

Miami

Electronic Music / Dance

Old Dominion

– 22 et 23 mars : Key West

Country / Folk

Drake

– 23 et 24 mars : Sunrise

Rap / Hip-Hop

24 mars

Lime Cordiale

Culture Room

Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

26 mars

Sampha

Miami Beach Bandshell

Miami Beach

World Music

Juanes

– 26 et 27 mars : Tampa

– 30 mars : Hollywood

Latin Music

Laura Pausini

– 28 mars : Orlando

– 30 mars : Miami

Soul / R&B

