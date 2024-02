Journée du Québec du Club Richelieu à Pembroke Park (Floride) mercredi 13 mars

Comme chaque année, le Club Richelieu organise sa fameuse « Journée du Québec » dans le parc Pembroke Park Preserve, à Pembroke Park, près de Hallandale. Tous les francophones de Floride sont invités pour cette grande fête :

Le 13 mars à partir de 9h à 14h30 Pembroke Park Preserve 3115 SW 52nd Ave, Pembroke Park, FL 33023 Entrée : 2$

La journée est commanditée par NatBank, SoNomad, Richard’s Motel et Nicole Bouchard Realtor. Il y aura comme d’habitude des représentants des autorités locales et canadiennes. Au programme musical, c’est Brigitte Leblanc, la Gitane du Nord, qui sera en vedette.

Renseignements : Sylvain Frétigny, 954 925 0090

Page Facebook du Club

PIQUE-NIQUES RICHELIEU

Le pique-nique Richelieu se tient tous les mercredis, de 9 :00 à 15 :00, et est un rendez-vous

recherché des Canadiens francophones, majoritairement en provenance du Québec, pour la

pétanque, la musique et la danse.

Le Club Richelieu de la Floride Sud est un organisme sans but lucratif qui a pour mission

première de supporter les familles et enfants démunis du sud de la Floride. Notre engagement

se traduit par le travail de nos bénévoles, la participation à diverses activités d’envergure

organisées par nos partenaires et donateurs et les dons en denrée et en argent remis aux

organismes que nous parrainons.»

En savoir plus sur le Club Richelieu de la Floride du Sud :

Photos de précédentes Journées du Québec :