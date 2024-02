Sugar Sammy en méga tournée aux USA : « Je veux me faire annuler par les médias du Québec »

Sugar Sammy revient à partir de mars pour une nouvelle tournée aux Etats-Unis (en anglais mais comme d’habitude il s’adressera aussi aux francophones) : 21 villes américaines, avec parfois plusieurs spectacles au même endroit et toujours le même humour corrosif ! Les dates sont en bas de cette page !

Le COURRIER DES AMERIQUES : Vous venez aux Etats parce que vous ne pouvez plus aller à Shawinigan ni à Saint-Etienne, ni à Roubaix, ni Limoges ?

Sugar SAMMY : Oui on a dû se contenter de Miami, Orlando et Tampa : 10 spectacles en tout dans ces trois villes pour commencer en Floride, et après on ira un peu partout : c’est la plus ambitieuse de mes tournées aux USA, c’est un grand défi !

LE C.D.A : 125 000 billets vendus au Québec pour votre dernière tournée… bon finalement you have converted the Québécois à l’autodérision ?

Sugar SAMMY : Seulement la moitié de la population, l’autre je n’ai pas encore réussi. Mais bon ça va, c’est déjà bien ! On va voir quel pourcentage de Hallandale et de Hollywood va venir au spectacle !

LE C.D.A : Allez-vous reprendre cette année avec La France a un incroyable talent ?

Sugar SAMMY : C’est encore trop tôt pour le dire, mais c’est une aventure passionnante depuis déjà 6 saisons, avec jusqu’à 4,2 millions de spectateurs par semaine en France, mais aussi ailleurs dans la francophonie !

LE C.D.A : Qu’est-ce qui vous fait rire en ce moment, est-ce que vous avez changé de souffre-douleur ou bien avez-vous toujours les mêmes têtes-à-CAQ ?

Sugar SAMMY : Ça évolue tout le temps, il y a toujours des sujets intéressants dans tous les territoires et tous les peuples ; on peut continuer d’observer, se moquer et, en prendre du plaisir tous ensemble. C’est mon travail de trouver les défauts, de les pointer et d’en rire avec vous.

LE C.D.A : On a regardé un peu les critiques, et dans Le Journal de Montréal quelqu’un dit que vous n’êtes pas drôle, et alors dans Le Devoir quelqu’un dit que tous vos spectacles sont « redondants », que vous « comparez toujours les « péquistes à des handicapés » et quand vous imitez les Français on dirait « des homosexuels »…

Sugar SAMMY : (en riant) Ça existe toujours Le Devoir ? Ça ne manque jamais avec certains journalistes ou chroniqueurs : il y en a toujours qui tombent dans le piège. Ces médias sont un rêve pour les humoristes ! Heureusement qu’ils ne sont pas les seuls ! Comme pour le reste de la population, la moitié des journalistes sont fâchés avec moi. Par delà le manque d’humour de certains, ils ne se sont toujours pas rendu compte qu’on a désormais un contact direct avec la population à travers les réseaux sociaux.

LE C.D.A : A un moment on aurait pu croire qu’on allait être ensevelis sous les moralistes, mais… finalement c’est toujours possible de faire de l’humour corrosif dans le monde occidental !?

Sugar SAMMY : Il faut toujours garder la ligne, peu importe ce que les gens disent ; faire un spectacle sans filtre : je m’en fous des médias, ce sont les spectateurs qui décident, le bouche à oreille, les gens qui en parlent sur les réseaux sociaux. Ça me démarque des autres : annulez-moi si vous voulez mais je ne changerai rien au spectacle !

LE C.D.A : Les humoristes filtrent tant que ça ?

Sugar SAMMY : Oui c’est devenu tellement aseptisé que ce n’est plus tellement intéressant. Ils filtrent sur tous les sujets.

Moi j’ai fait ce spectacle pour que les médias m’annulent au Québec ! Résultat on est complet à Montréal jusqu’en septembre. Il faut savoir passer à travers les polémiques et controverses.

LE C.D.A : Est-ce que vous suivez les élections américaines pour vous mettre en forme ?

Sugar SAMMY : Oui pour moi c’est important de suivre l’actualité et dès que je vais atterrir en Floride je vais aller sur le terrain voir ce qui se passe et parler avec les gens. Dans le spectacle il y aura des sections sur les Américains, mais aussi bien sûr les Français, les Québécois et Canadiens, car ils sont toujours très nombreux à venir, y compris aux USA. Et bien sûr il y aura comme toujours beaucoup d’impro.

LE C.D.A : Et quant aux Américains eux mêmes… vous affutez vos armes ?

Sugar SAMMY : C’est un peuple intéressant. En les visitant on réalise que les stéréotypes à leur sujet ne sont pas tout à fait corrects. Parfois ils sont l’inverse de ce à quoi on s’attend. C’est pour ça que ça va être magnifique d’aller jouer dans tous ces Etats : en une heure d’avion on passe de l’extrême droite à l’extrême gauche, c’est fascinant !

LE C.D.A : Un message à votre public avant votre arrivée ?

Sugar SAMMY : Oui, que les gens n’hésitent pas à me conseiller sur leurs incontournables en Floride et ailleurs, s’ils ont des suggestions de choses à aller voir. Mais aussi pour habiter.

LE C.D.A : Cherchez-vous à devenir un Snowbird ?!?

Sugar SAMMY : Oui c’est une idée qui me plaît, ça fait longtemps que je souhaite passer du bon temps en Floride, mais je n’en ai pas eu trop l’occasion avec mon agenda ces dernières années !

www.sugarsammy.com