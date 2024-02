Investir comme une star : la franchise, l’arme secrète des célébrités pour s’enrichir

« Choisir la franchise, c’est bénéficier d’un collectif. Choisir l’indépendance, c’est porter toutes les casquettes. » Interview de Shaquille O’Neal dans « Fast Money » sur CNBC en 2019.

Contrairement à certaines idées reçues, la majeure partie des grandes fortunes ne vient pas de salaires ou de placements dans l’immobilier ou en bourse. Elle vient de leurs participations dans des business. Un parfait exemple de ce constat est celui de célébrités qui investissent dans des franchises pour accroître leur patrimoine et stabiliser leurs revenus. Voici quelques exemples de personnalités qui ont diversifié leur fortune dans des marques parfois moins connues qu’eux même :

Bruno Mars et Blaze Pizza

Bruno Mars fait partie des nombreuses célébrités qui ont investi dans la franchise Blaze Pizza. C’est une des chaînes de fast food qui croît le plus en Amérique, avec son modèle basé sur la customisation des pizzas, des ingrédients de qualité et une expérience interactive.

Shaquille O’Neal et Papa John’s

La superstar du Basketball a investi dans la franchise Papa John’s en 2019 et a rejoint leur comité de directeurs. Il possède plusieurs unités de la franchise et est devenu un ambassadeur de la marque, visant à la revitaliser, et situe son investissement dans un large portefeuille de marques de restauration et d’alimentaire.

Celine Dion et Nickels

La chanteuse québécoise de renommée mondiale a investi dans Nickels, une chaîne de restauration canadienne au menu “diner-style” incluant burgers et sandwichs. En capitalisant sur son statut de célébrité, elle a su promouvoir la marque et étendre sa présence au Québec et dans d’autres régions.

Guy Lafleur et Mikes

La figure légendaire du hockey sur glace a commencé son aventure dans les business de restauration avec la chaîne Mikes. La marque, connue pour son menu italien, a su bénéficier du soutien de la célébrité pour augmenter sa part de marché. Son investissement souligne une tendance récente des athlètes qui investissent le marché de la restauration et utilise leur image pour augmenter les ventes.

Tony Parker et Big Fernand

Le joueur de basketball français a investi dans Big Fernand, la chaîne de burgers française connue pour ses burgers créatifs. Son investissement dans cette franchise reflète son intérêt de promouvoir des marques françaises, ainsi que sa volonté de mettre en avant qualité et innovation.

Omar Sy et Five Guys

L’acteur français, connu dans le monde entier pour ses rôles dans Intouchables et Arsène Lupin, a investi dans la franchise Five Guys, une marque de burgers américaine qui connaît une expansion mondiale. Son investissement démontre sa volonté d’investir dans des marques bien établies, au concept prouvé et avec une audience globale.

Ces célébrités sont des exemples de la tendance globale de diversification des investissements dans des franchises qui ont fait leurs preuves en termes de résultats et dont les réseaux se développent rapidement.

N’attendez plus pour faire comme ces stars !

DNX Consulting, l’expert francophone de la franchise aux US, vous accompagne dans vos projets d’investissement.

Pour une analyse gratuite et sans engagement de votre situation et de vos objectifs, envoyez-nous un message de la part du Courrier des Amériques :

contact@dnxconsulting.com

www.dnxconsulting.com