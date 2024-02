Drogues aux USA : le New-York Times parle d’un nouveau « monstre »

Malgré la lutte contre les opiacés placée en « urgence nationale » par le président Donald Trump en 2017, le fléau des drogues n’a fait qu’augmenter depuis lors. Ces dernières années, les opiacés, qui frappaient surtout les « Blancs des petites villes », ont commencé à faire des ravages dans les mégalopoles, y compris dans les « quartiers noirs ». Le quotidien de New-York a publié en fin d’année dernière un long dossier montrant que le phénomène est peut-être déjà dépassé, et titré : « Un monstre » : la super méthamphétamine et d’autres drogues poussent la crise au-delà des opioïdes ».

On en parle de nouveau ici, dans Le Courrier, car l’ampleur montre que plus personne n’est à l’abri d’avoir un proche ou un enfant victime de ces drogues, et pas seulement dans des milieux dits « marginaux ».

Le quotidien parle d’enquêtes démontrant que 70% à 80% des personnes prenant des opioïdes consomment en même temps d’autres substances illicites, ce qui rend les addictions encore plus hors de contrôle. Et, citant le Dr Cara Poland : “Ce n’est plus une épidémie d’opioïdes, c’est une crise de l’addiction ». Le New-York Times décrit ces « drogues non opioïdes » de cette manière : « elles comprennent celles relativement nouvelles dans la rue, comme le tranquillisant animal xylazine, qui peut carboniser la chair humaine, les médicaments anti-anxiété comme le Valium et le Klonopin et les stimulants récréatifs plus anciens comme la cocaïne et la méthamphétamine. Les revendeurs vendent ces médicaments, ainsi que des pilules contrefaites de Percocet et de Xanax, souvent mélangées à du fentanyl », et le journal analyse l’arrivée de la « super meth » comme un problème véritablement monstrueux. En 2022, la présence de stimulants a été trouvé dans 42% des cas d’overdoses d’opioïdes.

L’article du New-York Times :

www.nytimes.com/2023/11/13/health/polysubstance-opioids-addiction.html

