Sylvia Cesaratto : « Les relations entre le Canada et la Floride se sont beaucoup développées ces dernières années »

Sylvia Cesaratto est consule générale du Canada en Floride depuis la fin de l’année 2022. Le Courrier des Amériques fait ici le point avec elle sur différents volets importants de la coopération entre les deux entités.

LE COURRIER DES AMERIQUES : Vous venez de publier un rapport sur les échanges économiques avec la Floride, et le moins qu’on puisse dire, c’est que ça évolue de manière positive !?

Sylvia CESARATTO : Oui, le Canada et la Floride continuent d’être à tous les niveaux les partenaires numéro un : Import, export, tourisme, investissement à l’étranger, immobilier résidentiel… Les échanges commerciaux ont progressé de 7% depuis 2017. Je tiens à souligner que les produits achetés et vendus ne sont pas que des oranges, mais aussi et surtout des produits à très grande valeur ajoutée : aéronautique, chimie, pharmaceutique… CAE va ouvrir de nouvelles installations à Tampa. C’est 600 emplois. Bombardier à Opa Locka (Miami) c’est 300 emplois hautement techniques dans la maintenance et la réparation des avions. De manière plus générale, la vision de croissance économique par le gouvernement de l’Etat de Floride est aligné avec les forces que nous développons au Canada : semi-conducteurs, spatial, etc… Nous misons aussi, par exemple, sur la résilience climatique ; il y a des fonds pour l’innovation en la matière. Nous avons beaucoup de co-recherche pour trouver des solutions aux grandes problématiques. Nous misons aussi beaucoup sur le secteur de la santé.

LE COURRIER DES AMERIQUES : Ressentez-vous aussi le développement sur la Space Coast ?

Sylvia CESARATTO : C’est un élément que la Floride cherche à faire connaître. Beaucoup l’identifient encore pour le tourisme et l’agriculture, alors que les technologies de pointe s’y développent, et la Space Coast est un bon exemple. Autrefois c’était juste un site de lancement de fusées, mais aujourd’hui beaucoup d’entreprises internationales arrivent pour y développer des solutions innovantes, notamment grâce à la mission Artemis vers la Lune et Mars. Je rappelle qu’un des quatre astronautes de la première mission vers la Lune sera un Canadien. Nous misons sur l’expérimentation dans l’espace dans le secteur des sciences de la vie, avec un point d’intérêt important sur la santé.

Ainsi l’économie se réoriente en Floride. Les douze universités publiques sont cotées au niveau international, et elles ont toutes des volets innovants.

LE COURRIER DES AMERIQUES : Le nombre de Canadiens visitant l’Etat est revenu au même niveau qu’avant la Covid, n’est-ce pas ?

Sylvia CESARATTO : Oui c’est ce que montrent les derniers chiffres. 10% des visiteurs sont des étrangers, et 30% des étrangers sont des Canadiens. Bien sûr les coûts ont augmenté ici, tout comme l’immobilier et les assurances santé, donc ça provoque des changements, mais on peut quand même dire que la Floride reste la destination privilégiée des Canadiens.

LE COURRIER DES AMERIQUES : Ils achètent un peu moins d’immobilier qu’avant…

Sylvia CESARATTO : Parce que les volumes d’achats en Floride par des étrangers ont globalement baissé depuis la pandémie, pas uniquement les achats des Canadiens. Avec 1,4 milliard de dollars nous sommes encore très largement en tête devant les Brésiliens et les Colombiens, mais eux aussi ont baissé. Les Canadiens achètent beaucoup au sud sur les deux côtes, avec une augmentation sur la côte sud-ouest. Il s’agit souvent de résidences de 400k$ ou moins, donc ce n’est pas nous qui faisons monter les prix dans la région de Miami !

LE COURRIER DES AMERIQUES : On peut donc dire qu’à tous les niveaux ça se passe bien ?!

Sylvia CESARATTO : Oui, le travail avec les universités, la coopération pour la sécurité, notamment avec la police et la douane qui luttent contre le trafic de drogue. Nous sommes présents sur plusieurs des 20 bases militaires que compte la Floride. On pourra encore parler des artistes, des échanges avec les étudiants, des centres d’innovations. Sans compter toutes les occasions de travailler ensemble : nous venons de rencontrer le gouverneur DeSantis à Tallahassee avec l’ambassadeur du Canada, nous venons d’avoir une mission commerciale avec de belles entreprises canadiennes début février ; au mois de mars nous serons au Kennedy Space Center pour le lancement de petits satellites. Presque toutes les semaines il y a un événement important !

