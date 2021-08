Où faire du shopping à New-York : tout savoir sur le magasinage

Les magasins sont généralement ouverts de 10h à 20h toute la semaine, sauf le jeudi où beaucoup ferment plus tard. Sur tout ce qui est hi-fi, informatique, prêt-à-porter ou produits de beauté, les prix aux USA sont très inférieurs à ceux pratiqués en France. Il faut néanmoins regarder l’évolution des prix et quel jour de la semaine le magasin est le moins cher. Ces infos circulent souvent sur internet. Les soldes sont en effet «sans jours fixes» aux USA (à part le Black Friday chaque 4e vendredi de novembre).

Les prix étant affichés Hors-Taxes, il faut rajouter 8% par rapport à l’étiquette.

Pour les achats de matériel, une compatibilité européenne sera appréciée, et une garantie internationale sera la bienvenue…

Nous avons néanmoins le regret de prévenir les Européens qu’au delà de quelques centaines de dollars (vérifiez) vous devrez (en théorie) déclarer vos achats à la douane ! Attention, de nombreuses copies sont vendues dans la rue (t-shirts, sac…).

LES VETEMENTS

POUR LES FAUCHÉS

– Marché aux Puces de Hell’s Kitchen sur 39th Street

– Fringues américaines (baskets, jean’s et t-shirts….) à pas cher sur Lower Broadway (entre 4th St. East et Canal St.) et, globalement à pas cher dans le Lower East Side.

– Mais aussi les magasins d’usine de l’Etat tout proche du New-Jersey, les «Outlets». Sur ce site on trouve la listes des «outlets» aux USA : http://www.outletsonline.com/

– Century 21 : 22 Cortland St. (entre Broadway et Church et en face de Ground Zero), on y trouve toutes sortes de vêtements à pas cher www.c21stores.com

– Canal Jean : 718 Broadway (et E. 4th St.). : pareil bons prix.

GARMENT DISTRICT

La moitié des vêtements de marques américaines sont dessinés dans le quartier, entre la 6e et la 9e avenue, et entre les 34e et 42e rue. Les marques y ont la plupart du temps un magasin.

BRANCHÉ

Greenwich, SoHo et NoLiTa sont les repères des couturiers avant-gardistes.

CHIC

Chelsea et Tribeca du côté west side sont assez hauts de gamme, mais c’est bien évidemment la 5th avenue et Madison Avenue qui remportent la palme du chic New-yorkais.

Avec par exemple Barneys, au 660 Madison Ave et 61st St. Tous les grands créateurs de la Grosse Pomme sont là. www.barneys.com

Difficile de faire l’impasse sur le célèbre Tiffany’s (751 5th Ave et 57th St.), et ses bijoux à perte de vue, au milieu de produits de luxe à profusion, dans ce magasin popularisé par le roman de Truman Capote, Breakfast at Tiffany’s. Si vous n’avez pas les moyens, allez le visiter quand même, ça vaut le coup d’oeil. www.tiffany.com

Mais aussi dans l’ancien marché à la viande, le Meatpacking District qui est devenu très branché, on trouve l’incroyable boutique Jeffrey au 449 W 14th St (entre 9th et 10th Ave.). De la branchitude exrême, et pas pour toutes les bourses ! www.jeffreynewyork.com

LES MALL

(si vous êtes pressés de faire votre shopping)

Les Mall sont généralement en banlieue. Ils regroupent des chaînes de magasins. A Manhattan, on en trouve lcependant plusieurs : le Mahattan Mall, en face de Macy’s et près de l’Empire State Building (6e avenue et 33e rue) ; South Street Seaport est situé sur une jetée dans l’East River à la hauteur de Fulton Street, dans downtown. Il contient 120 magasins variés (www.southstreetseaport.com ). Il y a aussi les Trump Towers qui se trouvent au 725 5e avenue à la 56e rue, avec des boutiques assez chic. Plus loin, on trouve aussi le Pier 17.

LES GRANDS MAGASINS

– Macy’s (au 151 W 34th St.) est peut-être le plus grand magasin du monde avec ses 100 000 m2 et ses 10 étages de haut.

On peut tout y acheter. Le magasin organise une célèbre parade pour Thanksgiving.. www.macys.com

– Bloomingdale’s (au 59th St. et Lexington) ressemble plus à un grand magasin parisien et n’est que légèrement plus petit que Macy’s. Mais est tout autant populaire (et cher) !

www.bloomingdales.com

Bergdorf Goodman, 754, 5e avenue à la 58e rue Lord and Taylor, 424, 5e avenue à la 38e rue, vend de la marchandise de moyenne et haute gamme.

– Saks Fifth Avenue (au 611 de la 5e avenue, et à l’angle de la 50th St.) est un grand magasin assez chic. www.saksfifthavenue.com

– Toys ”R” Us Times Square (au 1514 Broadway (angle 44th St.)) est le plus grand magasin de jouets du monde. Incontournable avec ou sans enfants quand on passe à Times Square.. A l’intérieur du magasin, il y a une grande roue, un dinosaure grandeur nature et ainsi de suite.

www.toysrustimessquare.com

LIVRES ET DISQUES

– Strand Book Store (au 828 Broadway et 12th St.) est la plus grande librairie de NYC depuis 1927. www.strandbooks.com

INFORMATIQUE / PHOTO / VIDEO

– B & H : 420 9th St. et 34th St. Le plus grand magasin de NYC. Vérifiez les heures d’ouverture et demandez une garantie internationale. www.bhphotovideo.com

– Apple Store Soho : 103 Prince St. L’un des plus beaux magasins Apple du monde est celui… de la Big Apple. Repartez avec une garantie internationale. www.apple.com/retail/soho

NOURRITURE

– Dean & Deluca, au 560 Broadway et Prince St. est l’épicerie fine incontournable de NYC. www.deandeluca.com

Avec ces trois sites internet, si vous parlez anglais, vous connaîtrez tout de l’actualité de la mode et du shopping :

http://newyork.timeout.com/section/shopping

http://nymag.com/shopping/

http://theeleganttightwad.com/treks.html

