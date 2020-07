Voyages avec les Etats-Unis : voici les nouveautés fin juillet 2020

Le « travel ban » mis en place en mars afin de lutter contre l’épidémie de covid-19 est toujours en vigueur. Les étrangers ne peuvent donc toujours pas effectuer de séjour touristique aux Etats-Unis, en tout cas s’ils ont été présent dans les 14 jours précédents dans un pays de certains pays, dont ceux de l’Espace Schengen (1).

Au chapitre des nouveautés, il y a depuis le 15 juillet un plus grand nombre de dérogations à ce travel ban (2) : les étudiants étrangers effectuant leurs études aux Etats-Unis (visas M et F) sont désormais autorisés à y entrer, de même que les « étudiants J-1 ». En revanche ce n’est toujours pas le cas des J-1 « stagiaires » ni VIE. Les chercheurs, les profs, les sportifs et les chefs d’entreprises peuvent demander des autorisations pour venir aux Etats-Unis, y compris les visas E-2 et E1.

Pour sa part, la frontière entre les USA et le Canada devrait rester fermée (au moins) jusqu’au 21 août.

Les Français trouveront ici les informations nécessaires afin de demander une dérogation

Pour les voyages vers la France, il y a aussi du nouveau : le gouvernement français exige dorénavant que chaque personne en provenance des Etats-Unis aient réalisé un test PCR de coronavirus moins de 72 heures avant l’embarquement dans l’avion à destination de la France (c’est aussi valable pour les voyageurs en provenance de 15 autres pays). Ce sont bien les « ressortissants français » qui doivent faire ces tests, car les autres provenant de ces 16 pays n’ont pas le droit de voyager vers la France (contrairement aux Français qui peuvent rentrer dans leur pays quand ils le souhaitent).

Le Canada ne fait pas partie de ces 16 pays.

– 1 – Donc en théorie si vous allez effectuer une quatorzaine dans un autre pays qui n’est pas soumis à ces règles par l’administration américaine, vous pouvez ensuite rentrer sur le territoire américain. Certains ont utilisé cette méthode avec succès, mais ça paraît quand même risqué…

– 2 – Rappelons que l’interdiction de voyage aux Etats-Unis ne s’appliquent pas aux résidents américains, ni à leurs conjoints, ni à leurs enfants s’ils sont mineurs (voir nos précédents articles sur le sujet).