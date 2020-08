Les Français des USA fortement dissuadés de voyager vers la France

Les frontières de l’Espace Schengen ont été fermées au mois de mars, mais il était toutefois, jusqu’à présent, possible aux ressortissants français de rentrer dans leur pays d’origine. Ca devient aujourd’hui difficile.

La première mauvaise surprise est arrivée fin juin lors de la publication de la liste des seize pays qui allaient être reconnectés à l’Espace Schengen : les Etats-Unis n’en faisaient pas partie en raison du rebond de l’épidémie de coronavirus. Depuis lors, elle s’est encore accentuée durant tout le mois de juillet et est encore extrêmement forte aujourd’hui. Les frontières sont donc toujours fermées entre la France et les USA. Les Français résidant en France n’ont donc pas le droit de franchir l’Atlantique.

Depuis le 27 juillet (et au moins « jusqu’au 17 août ») , les Français des Etats-Unis (qui pouvaient auparavant rentrer en France) sont désormais obligés de fournir un test PCR réalisé « moins de 72 heures avant l’embarquement », et prouvant qu’ils n’ont pas le covid-19. Problème : non seulement les tests en moins de 72 heures sont plus chers que les autres (et ça peut revenir à très cher pour une famille avec plusieurs enfants), mais en plus ils ne sont pas généralisés. Dans certains endroits il n’y en a pas. L’ambassade de France et ses consulats aux Etat-Unis ont donc mis en place une politique dérogatoire, mais qui s’avère assez complexe puisque les personnes sollicitant cette dérogation doivent fournir la preuve du caractère « d’urgence humanitaire ou médicale » de leur voyage, mais aussi la preuve d’avoir réalisé plusieurs tests PCR « sans en avoir reçu les résultats ».

Un désarroi se fait sentir sur les réseaux sociaux de la part de personnes souhaitant voyager vers la France, et même une colère, par exemple chez le sénateur des Français de l’Etranger, Damien Regnard (résident de La Nouvelle-Orléans).

Il semblerait que le gouvernement français souhaite pour le moment bloquer au maximum les voyages vers la France. Les messages des consuls aux Etats-Unis étaient d’ailleurs jusqu’à présent relativement clairs et déconseillaient aux personnes de voyager pour des raisons ne relevant pas de l’urgence. Tel que le sénateur Regnard le souligne, les consulats sont aussi « en effectif réduit et sous tension » durant cette période de crise estivale. Les personnes utilisant les numéros d’urgence (pour des cas d’urgence) se verraient bel et bien trouver des solutions pour voyager mais, ainsi, les autres seraient de facto découragées d’aller en France.

Il est possible d’imaginer que la situation s’améliore après le 17 août mais il semblerait bien que ce soit… le covid-19 qui décide.

Commentaire du Courrier des Amériques : Il convient aussi de rappeler le contexte dans lequel vivent les Français expatriés : les Etats-Unis traversent une longue crise sanitaire et économique, avec relativement peu de dispositifs d’aides (en tout cas comparé à la France). De très nombreux Français se retrouvent ainsi en situation délicate au niveau professionnel, notamment dans les secteurs du commerce, de la restauration, du tourisme et d’un grand nombre de professions. La liste serait ici trop longue à établir, mais c’est dans une période extrêmement stressante, y compris pour ceux dont le métier n’a pas été directement impacté, que ces nouvelles mesures viennent contraindre plus encore des populations expatriées. Or un grand nombre d’expats’ a besoin de voyager vers son pays d’origine, pour des raisons professionnelles, familiales (les gardes d’enfants, le contact avec les grands-parents etc…). Il serait donc convenable de trouver une solution au plus grand nombre, ou en tout cas que cette mesure soit vraiment temporaire. Gwendal Gauthier directeur du Courrier des Amériques

