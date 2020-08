CBS : découvrez les particularités de cette télé américaine et quelques raisons de s’y abonner

A l’heure où les applications de VàD (Vidéo à la demande) crèvent le marché, les dinosaures de la télé américaine résistent, se mettent au goût du jour, proposant également des apps, mais avec des programmes exclusifs. Voici une présentation de CBS, fleuron historique de l’audiovisuel aux Etats-Unis.

UN PEU D’HISTOIRE

En 1928, William S. Paley rachète16 stations de radio et renomme son réseau « Columbia Broadcasting System » (CBS), car les disques Columbia Records sont partenaires de cette achat/fusion. Deux ans plus tard, alors que la radio domine le marché, elle se lance dans le journalisme ; service qui sera renforcé à mesure que la menace de Seconde Guerre Mondiale se rapproche. L’épisode le plus marquant de l’histoire de cette radio s’est certainement déroulé le 30 octobre 1938, lorsque des milliers d’Américains ont paniqué en écoutant Orson Welles raconter que des extra-terrestres venant de mars étaient en train de dévaster la ville de Grover’s Mill dans le New Jersey.

CBS DEVIENT UNE TELE

En 1940 la chaîne de télévision est lancée, et elle est l’une des trois premières (les « Big Three ») à dominer le marché (avec NBC et ABC qui existent toujours aujourd’hui). William Paley dirigea (puis présida) CBS jusqu’en 1983 !

Jusqu’en 1951, le logo de la chaîne était constitué des lettres « CBS » dans le halo d’un projecteur de cinéma. C’est alors que fut introduit en lieu et place le célèbre « œil » qui lui donne une forte identité.

La chaîne généraliste se diversifia dans les années 2000 et pris la plus grande part de marché, toujours dans le secteur de l’info, mais surtout grâce à l’arrivée de séries et émissions de télé-réalité. Les Feux de l’amour, Les Experts, Tout le monde aime Raymond ou Survivor ont un succès mondial.

Comme les autres chaînes nationales américaines, et en raison de la loi anti-trust, CBS est diffusé sur les réseaux de chaînes locales américaines qui ne lui appartiennent pas forcément. Mais les télévisions connectées et leurs « apps » viennent dans les année 2010 changer la donne : les internautes abonnés apprécient de plus en plus le « on demand ».

QUELQUES EMISSIONS CELEBRES DE CBS DANS L’HISTOIRE

La Quatrième Dimension (1959-1964), Hawaï police d’État (1968-1980), M*A*S*H (1972-1983), Dallas (1978-1991), Shérif, fais-moi peur (1979-1985), Magnum (1980-1988), Amour, Gloire et Beauté (1987-), Mentalist (2008-2015), NCIS (2009-), sans oublier les émissions de télé-réalité pionnières comme Survivor (2000–en cours) ou Big Brother (2000–en cours).

QUE PEUT-ON VOIR DE NOS JOURS SUR CBS

Les anciennes séries sont à voir sur l’app, et les nouvelles saisons sont ajoutées pour certaines d’entre elles : Magnum, NCIS, MacGiver, Hawaï Five-O, sans oublier les émissions de télé-réalités. Les très récentes séries « Star-Trek » sont aussi sur CBS.

Il y a aussi des talk shows de divertissement, comme Late Show with Stephen Colbert et bien entendu toujours l’information, avec par exemple le magasine « 60 Minutes » chaque dimanche à 19h depuis 1968 (!!), This Morning qui explore l’actualité pendant deux heures chaque matin, et toujours un « grand » journal télévisé du soir, les « Evening News » qui existent depuis 1948 et sont actuellement présentées par Norah O’Donnell (dans une tonalité assez partisane (anti-Trump) comme les journaux du soir des autres chaînes).

Norah est la dix-neuvième présentatrice en chef de l’émission. Depuis son déménagement à Washington D.C en 2019, Evening News est le seul journal télé du soir à être élaboré et présenté hors de New-York City.

Le programme est ici : www.cbs.com/schedule/

CBS propose aussi à ses abonnés « All Access », évidemment, une sélection de films, d’événements sportifs etc… (voir ci-dessous).

COMMENT VOIR CBS

CBS dispose de versions locales partout aux Etats-Unis, qui sont gratuites et accessibles dans les versions « basic » des connexions et bouquets. (Par exemple à Miami CBS est sur « Channel Four », dont l’abréviation est « WFOR »). La liste est ici : www.cbsnews.com/news/cbs-tv-stations-affiliates/

Autrement pour avoir accès à tout, aussi bien « live » que « on demand », il faut alors prendre un abonnement « CBS All Access » qui coûte quelques dollars par mois, avec généralement une période d’essai gratuite afin de découvrir tout ça ! L’abonnement comprend aussi les canaux CBS Sports, Comedy Central, MTV (musique), Nickelodeon (enfants) ou encore BET (Black Entertainment Television).

www.cbs.com/all-access/

