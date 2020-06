Quel journal télévisé du soir regarder aux Etats-Unis ?

Crédits photos – 1 : page Facebook de David Muir. 2 : photo libre de droits de Nora O’Donnell. 3, 4, 5 : Les photos de Lester Holt, Anderson Cooper et Tucker Carlson ont été prises par Gage Skidmore et sont sous licence CC BY-SA 2.0

NBC est le plus ancien réseau télévisé à proposer des informations, depuis l’année 1940. NBC a été ensuite concurrencée par de nouveaux canaux comme ABC ou CBS. Mais ce qui fut par le passé un très populaire rendez-vous familial, les « evening news » (journaux télévisés du soir) ont eu du mal à se créer de nouvelles audiences depuis la fin du XXe siècle avec la concurrence des chaînes d’info en continu (CNN et Fox News) puis des médias électroniques qui ont remis la lecture au goût du jour. En effet, pourquoi regarder les « evening news » alors qu’on peut avoir accès toute la journée à un très grand nombre d’infos gratuites ? C’est la qualité de la production qui fait certainement la différence. Si ces médias américains sont devenus très orientés au niveau politique (1), ils vérifient néanmoins les faits. A mesure que les foules se sont éloignées des médias « main stream », les fausses nouvelles se sont déversées sur leur passage. Donc la vérification des faits n’est vraiment pas un luxe par les temps qui courent. L’autre qualité de ces « grosses équipes » de « nouvelles du soir », c’est d’avoir des moyens techniques permettant d’avoir généralement un bon condensé d’actualité sur un format d’une vingtaine out d’une trentaine de minutes. Les présentateurs, s’ils sont bien assis sur leur neutralité (1), sont tout de même d’un très haut niveau de compétence, et très agréables.

Le trio « d’hommes-troncs » qui se bat pour l’audience est constitué de David Muir pour ABC, Norah O’Donnell chez CBS et Lester Holt aux manettes de NBC. En mars 2019, 22 millions d’Américains regardaient l’un de ces trois shows. Mais un an plus tard, au plus fort de l’épidémie de covid-19, ils sont remontés à 31 millions de téléspectateurs recherchant un condensé quotidien de vérités au milieu de l’océan de rumeurs les plus folles qui circulaient alors, notamment sur internet et les réseaux sociaux.

Bien évidemment, chacun appréciera différemment les personnalités des « news anchors » (présentateurs) et les styles de productions. Habituellement, ils ont presque chacun autant de spectateurs, mais voici tout de même les trois superstars des journaux télévisés dans l’ordre de ceux qui ont le plus d’audience :

Norah O’Donnell

– Norah O’Donnell est une perspicace journaliste politique originaire du Texas (1974), qui a pris le contrôle de « CBS Evening News » le 15 juillet 2019.

Lester Holt

– Lester Holt, né à San Francisco en 1959, est devenu en 2014 le premier Afro-Américain « ancre » d’un journal télévisé majeur, les « NBC Nightly News« . D’un style assez classique, Lester est depuis lors devenu incontournable du paysage audiovisuel.

David Muir

– David Muir, est à l’origine un journaliste politique originaire de New-York (1973) qui est devenu l’anchor de « ABC World News Tonight » en juin 2014. Muir a été qualifié par le magazine People « d’homme le plus sexy du monde ».

Les journaux télévisés sont ensuite versés sur les apps des chaînes (notamment sur les « smart TV »). A noter que celui de Lester Holt est aussi publié sur Youtube aux environs de 22h (east coast). On peut aussi parfois revoir les « nouvelles du soir » sur les chaînes locales des Etats.

Les chaînes d’infos en continu n’ont pas de programmes comparables un condensé quotidien d’info) mais elles ont des présentateurs vedettes intervenant en soirée, dont les deux principaux se ressemblent comme des frères ennemis (1) :

Anderson Cooper

– Anderson Cooper anime entre autres « Anderson Live » et « Anderson Cooper 360° » sur CNN. Né en 1967 à New-York City, il est héritier (par sa mère) de la richissime famille Vanderbilt et est un journaliste au style très agressif.

Tucker Carlson

– Tucker Carlson est originaire de Californie (1969) et il ne cache pas pour sa part son étiquette politique dans sa poche : il est « paléoconservative » (qu’on peut traduire par « conservateur à l’ancienne ») donc assez proche du trumpisme. Il anime en « prime time » le « Tucker Carlson Tonight », qui est un peu à l’Amérique conservatrice ce que « La Pravda » était à l’Union Soviétique. La différence c’est que personne n’est obligé de le regarder… mais qu’il est toutefois l’un des plus suivis de tous les présentateurs. De quoi faire oublier le talent d’une Megyn Kelly qui avait quitté Fox en 2017 pour rejoindre NBC.

1 – La polarisation politique est effectivement devenue extrême. Les médias vérifient les faits, mais parfois ils vivent tout de même un peu dans leur réalité à eux, par exemple quand durant des semaines ils ne parlent que de « l’impeachment » du président Trump (janvier 2020), alors que tout le monde sait dès le départ qu’il s’agit d’un non-événement durant lequel Tump n’avait aucune chance d’être condamné (puisqu’il détenait la majorité au Sénat, décisionnaire en la matière). Le problème n’est pas que certains médias parlent d’un sujet précis, mais qu’ils s’y enferment et deviennent hermétiques à toute autre information. En matière d’orientation politique il y a pire que les « news du soir » : CNN est devenue totalement obsédée par sa lutte contre les Républicains, alors que Fox News fait précisément l’inverse : défendre Trump et s’en prendre aux Démocrates. C’est à se demander comment des téléspectateurs peuvent réellement avaler autant de propagande, mais en tout cas les Anderson Cooper (CNN) ou Tucker Carlson (Fox News) ont indéniablement leurs fans.

Précision pour les personnes qui ne vivent pas aux Etats-Unis : la version de CNN « International » n’est pas la même que celle diffusée aux Etats-Unis.

