Ephéméride américaine de septembre 2020

Voici quelques anniversaires historiques importants à célébrer en septembre 2020 :

2 septembre 1945 : Le Japon capitule.

Il aura (malheureusement) fallu deux bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki il y a 75 ans pour que les Japonais se rendent à l’évidence : ils ne sont pas invincibles. Ces bombes nucléaires annoncent la suprématie militaire américaines pour le reste du siècle.

16 septembre 1620 : Le Mayflower quitte l’Angleterre

C’est l’anniversaire le plus important aux Etats-Unis en septembre : il y a 400 ans un navire marchand de 27 mètres quittait Plymouth, transportant des Pilgrim Fathers, des dissidents religieux britanniques venus instaurer et vivre la liberté religieuse dans le Nouveau Monde. Même s’ils n’étaient pas tout-à-fait les premiers colons anglais, ils sont tout de même aujourd’hui encore le symbole de la création de cette Amérique anglo-saxonne.

21 septembre 1780 : la trahison de Benedict Arnold

Et c’est donc le 240e anniversaire de ce qui reste comme la plus grande trahison de l’histoire des Etats-Unis : un nom honni depuis cette date. Général de l’armée continentale américaine et héros de la guerre d’Indépendance, Benedict Arnold avait obtenu en juillet 1780 le commandement du fort de West Point. Il s’apprêtait à trahir et à livrer le fort aux Anglais quand l’un de ses messagers a été capturé en possession d’une correspondance ne laissant pas de doute sur la trahison en cours. Arnold réussit toutefois à fuir et rejoindre les rangs britanniques.

29 septembre 1960 : débat entre Nixon et Kennedy

Et ce fut, il y a 60 ans, le premier débat télévisé d’une élection présidentielle aux Etats-Unis. Kennedy est en retard dans les sondages, et c’est ce premier débat qui inversera la tendance. Il fit la différence en appliquant une stratégie innovante : réponses courtes, regard perçant face à caméra. Un mois plus tard il était élu président.

