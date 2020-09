Alerte ouragan « Sally » en Louisiane et Mississippi. La Floride et l’Alabama sont en « alerte tempête tropicale »

Sally est pour le moment une tempête tropicale présente sur l’ouest de la Floride et le Golfe, et il est prévu qu’elle retouche terre ensuite vers La Nouvelle-Orléans, mais cette fois en état d’ouragan de catégorie 2 (sur une échelle de 5) (mais son intensité peut encore évoluer). La côte est en état d’alerte ouragan entre Grand Isle (Louisiane) et Ocean Springs (Mississippi). Les vents pourraient déjà se faire ressentir dans la nuit de (ce) dimanche à lundi.

L’intégralité de la côte d’Alabama est en « alerte tempête tropicale » tout comme la Panhandle de Floride. Cette alerte est due aux effets du même ouragan Sally dont les vents seront simplement ressentis un peu moins forts en Alabama et Floride (si la trajectoire ne change pas, bien entendu).

La côte de Floride entre Apalachicola et Tallahassee est plus sa part en « vigilance tempête tropicale ».

La Louisiane est en état d’urgence. Regardez les informations sur les sites internet des Etats, les médias locaux.

