Covid et Floride : nos réponses aux questions des Snowbirds sur les possibilités de voyage (vidéo)

Chaque année, 4 millions de Canadiens viennent habituellement passer l’hiver en Floride. Mais cette saison 2020-21 s’annonce particulière pour les Snowbirds : depuis mars, pour cause de covid-19, la frontière terrestre avec les Etats-Unis est fermée, et il faut donc s’organiser autrement. Pour le moment elle est sensée rouvrir le 21 octobre, mais suite aux déclarations du Premier Ministre Justin Trudeau, rien n’est moins certain aujourd’hui…

– Vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook où sont déjà présents 14000 Snowbirds et y poser les questions que vous voulez: www.facebook.com/groups/201460773915012

– Vous pouvez aussi lire notre article complet sur le sujet du Covid et des Snowbirds ici

– Notre chronologie de l’épidémie en Floride du 5 mars à aujourd’hui

– Tous nos articles sur la covid-19 aux Etats-Unis

SOMMAIRE DE CETTE VIDEO :

– 1’02 » : Quelle est la situation sanitaire actuelle en Floride avec la Covid ?

– 2’27 » : Quelles sont les différences avec la Floride d’avant le covid ?

– 9’25 » : Comment est-ce que ça s’est passé depuis le mois de mars ?

– 13’16 » : Est-ce que des Snowbirds Canadiens sont déjà arrivés en Floride, en Californie et au Texas ?

– 15’18 » : Est-il est possible de passer la frontière américaine en voiture depuis le Canada?

– 17’07 » : Est-ce que les hôtels américains sont ouverts le long de la route en partant du Québec ?

– 18’49 » : Est-il est possible de passer la frontière en avion ?

– 19’28 » : Faut-il une raison spécifique pour monter dans l’avion ?

– 20’22 » : Est-il dangereux de prendre l’avion ?

– 25’04 » : Y a-t-il des problèmes avec les élections américaines ?

– 26’55 » : Y a-t-il des assureurs qui couvrent de la covid pour les voyages en Floride ?

– 29’16 » : Vais-je être obligé de faire des quatorzaines ?

Lire également sur ce sujet :

PUBLICITES :