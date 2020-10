Différents tests de Covid-19 désormais acceptés pour les voyages vers la France

Nouveauté annoncée sur le site du consulat de France à Miami (mais donc valable pour tous) : en plus des tests PCR parfois chers et peu rapides, vient d’être annoncé en octobre que d’autres étaient dorénavant acceptés. Pour monter dans un avion à destination de la France au départ des Etats-Unis, les voyageurs doivent se munir d’un test négatif au COVID-19 effectué dans les 72h avant le départ sous peine de se voir refuser l’embarquement. Notez que les tests sérologiques ne sont pas acceptés : les tests acceptés, RT-PCR ou RT-LAMP, se font par prélèvement mais pas par prise de prise de sang. Rappelons encore que la frontière est toujours fermée entre les Etats-Unis et l’Espace Schengen, et que seules les personnes ayant une raison mentionnée dans l’attestation de déplacement international dérogatoire peuvent entrer en France depuis les USA. Retrouvez ces informations sur le site www.miami.consulfrance.org/covid-19-informations-essentielles-et-demarches-administratives).

Liste des tests acceptés : PCR / Coronavirus (Covid-19) PCR, RT-PCR, SARS-CoV2 Assay, SARS-Cov-2 RT PCR, SARS-Cov-2 RNA, SARS-Cov-2 DDPCR, Nucleic Acid Amplification Test (NAAT), Molecular Assay or test, LAMP Test.

