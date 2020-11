Comment et pourquoi les instituts de sondages américains ont sombré

Editorial :

Que les sondeurs fassent autre chose que de la politique !

En 2016 Le Courrier avait alerté ses lecteurs durant plusieurs mois sur les réalités du scrutin présidentiel américain et le fait que le résultat serait plus serré que ne l’annonçaient les sondages (par exemple ici). Pour cette élection de 2020 il a été malheureusement impossible à notre équipe d’annoncer ce score serré, car les instituts de sondages, cités par tous les mass médias, nous interdisait de le penser et donc de vous le dire. En effet, la sensation que nous avions était encore une fois que les sondages se trompaient et que le résultat serait serré. Mais il était impossible, sauf à vouloir passer pour des fous, d’aller à l’encontre des instituts et des mass médias qui assuraient tous qu’un des deux candidats avait plus de 10 points d’avance sur l’autre. Qui sommes nous, nous, pour affirmer le contraire ??!!!!

Dans la réalité, nous nous doutions bien que le résultat ne serait pas celui-là, car les opinions ne changent jamais autant que cela en deux ans, ni même en quatre ans. Une sensation n’étant pas une information, nous ne vous l’avons pas donnée, et nous avons juste pu alerter nos lecteurs en publiant fin octobre une opinion, sous forme d’éditorial titré : « Les sondages nous interdisent de penser« , et publié huit jours avant l’élection.

Ca nous permet aujourd’hui d’écrire ceci : les médias, petits ou gros, ne sont pas obligés d’être totalement aveugles en matière politique ni électorale.

Deuxième information : durant (au moins) les prochaines années, il ne faudra plus DU TOUT croire les instituts de sondages américains. Au mieux, ils se sont trompés et ne doivent donc plus être cités. Au pire, ils ont manipulé l’opinion. Car, le plus grave, ce n’est pas qu’on ne puisse pas connaître à l’avance le résultat d’une élection. Le plus grave ce n’est pas qu’il y ait, bien souvent, des tentatives de manipulation de l’opinion. Le plus grave c’est que durant des années, les sondages permettent aux médias de faire l’économie d’aller au devant des inquiétudes et des problèmes des citoyens, très différentes en fonction des régions. Ils empêchent de lire les réalités.

Une élection est toujours un signe d’espoir, c’est certain. Mais pour la partie qui me concerne, celle de l’information, je ne suis pas certain que les électeurs y aient été plus gagnants en 2020 qu’en 2016… Le naufrage des sondages est aussi celui des médias… il faut le souligner !

Gwendal Gauthier