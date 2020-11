Clubs d’entrepôts américains : mieux vaut-il aller à Costco, Sam’s Club ou BJ’s Wholesale ?

En plus de ses « classiques », la grande distribution américaine dispose de trois chaînes de « club-dépôts » : Costco, Sam’s Club (qui appartient à Walmart) et BJ’s. Il s’agit d’entrepôts géants où trouve vraiment de tout, l’alimentaire comme le reste, mais on n’y trouve PAS tout : le nombre de produits est limité, et les prix optimisés. La plupart du temps il y a souvent moins de 5000 produits différents dans ces magasins, alors que, en comparaison, un Walmart Supercenter en aligne en moyenne 140 000.

Pour avoir accès aux marchandises des entrepôts, il faut en devenir membre, et les frais d’adhésion sont de 60US$ par an pour Costco, 45$ pour Sam’s Club, et 55$ pour BJ’S.

Supermarché BJ’s Crédit photo : JJBers from Willimantic, Connecticut, USA. Sam’s Club. Crédit photo : By Caldorwards4 Supermarché Costco : Crédit photo : Maitra, CC BY 3.0

Costco (fondé en 1976) et Sam’s Club (1983) possèdent chacun environ 600 magasins aux Etats-Unis, et BJ’s (créé en 1984) n’est présent « que » sur 17 Etats, avec un peu plus de 200 unités, surtout concentrées sur la côte Est.

Le modèle du club-dépôt, c’est un vilain hangar géant avec des étagères géantes jusqu’au plafond, directement remplies avec les palettes sur lesquelles s’accumulent boîtes et paquets moins chers à mesure qu’ils sont gros. Un grand nombre de restaurateurs y trouvent leur bonheur, mais précisons pour ceux qui ne les connaissent pas que ces « warehouses » ne sont pas pas non plus des « grossistes » à strictement parler : c’est vraiment pour tout le monde. C’est un mélange entre « le seul magasin du coin » (le « general store » à l’américaine où on peut tout trouver), et le « magasin unique » à la Soviétique où la moitié des produits ont la même marque. Ici la marque dominante n’est pas celle du gouvernement soviétique, mais l’enseigne de la maison :

– A BJ’s les produits sont souvent labellisés Berkley-Jensen ou Wellsley Farms.

– A Costco c’est « Kirkland ».

– A Sam’s Club il s’agit de Member’s Mark ou de Sam’s Club.

Malgré cet aspect un peu froid, la qualité est bonne. Si on y trouve moins de marques, dans chacun de ces magasins il est toutefois possible de tomber sur des produits et imports que vous ne verrez pas ailleurs.

Ces chaînes éditent évidemment des magasines et coupons afin de cumuler les réductions, ce qui constitue un incontournable de la consommation aux Etats-Unis (sans parler des Canadiens). Mais les applications mobiles ont tendance à progressivement se rendre également incontournables au niveau de ces promotions, surtout depuis l’apparition de l’épidémie de covid-19 et la limitation des contacts qui l’accompagne.

LES « RECOMPENSES »

En plus de la carte classique, les trois enseignes proposent des cartes de membres « gold » (ou équivalent) qui coûtent plus cher, mais les clients fidèles peuvent Ici avoir des « récompenses » (rewards) proportionnelles à leurs volumes d’achats. Ainsi ils vous « rendent » de l’argent à mesure que vous achetez.

QUELQUES DONNEES SUR COSTCO

L’enseigne est bien connue de nos lecteurs québécois qui ont chez eux 21 de ses magasins. La politique commerciale de Costco est assez agressive, avec des marges de bénéfices limitées sur tous les produits. Il y a même la possibilité de se faire rembourser la différence quand on trouve des produits moins chers (dans la limite de 30 jours) chez les concurrents.

Quelques références sur internet assurent que les employés ont la réputation d’être mieux traités qu’à Walmart. La majorité des magasins Costco utilisent la lumière naturelle pour son éclairage durant la journée. En complément de l’alimentaire, il peut y avoir une station service, pharmacie, centres médicaux, magasins de pneus, d’alcools etc… Vous en entendrez rarement parler dans les médias car Costco ne fait pas de pub.

BJ’s est parfois décrit comme ayant un moins grand choix de produits, mais souvent comme très compétitif au niveau des prix. Mais en fait ces enseignes sont quand même assez comparables. Tout dépend en fait du genre de produits que vous y achetez, si vous avez besoin de très grandes quantités (par exemple pour les restaurateurs ou les familles nombreuses etc…).

www.bjs.com

www.costco.com

www.samsclub.com