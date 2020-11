Les nouvelles séries et saisons Netflix, Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ aux USA en Décembre 2020

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de décembre 2020 aux Etats-Unis.

– Vous pouvez également retrouver les sorties en salle sur cette page-là

AMAZON PRIME

Aucun « originals » d’annoncé pour le moment.

DISNEY+

Le 4 décembre

Godmothered

C’est le film de Noël a ne pas manquer sur Disney+ : Eleanor (Jillian Bell) est une jeune « fée-marraine » en apprentissage. Apprenant que la profession qu’elle a choisie est menacée d’extinction, décide de montrer au monde que les gens ont encore besoin de fées marraines.

Le 18 décembre :

On Pointe

« On pointe » (sur les pointes) est un documentaire en six parties présentant une saison à la School of American Ballet (SAB) de New-York City et la vie de ses étudiants âgées de 8 à 18 ans.

APPLE TV+

Apparemment les séries sorties en décembre 2019 pour les débuts de la chaîne auront du mal à arriver à temps pour Noël en raison de l’interruption (temporaire) de production, comme par exemple pour « See » ou « For All Mankind ». Néanmoins il y aura des nouveautés :

Le 4 décembre :

Stillwater

Cette série est basée sur les livres “Zen Shorts” de Jon J Muth : trois enfants apprennent à négocier les difficultés de la vie grace à leur voisin : un panda dénommé Stillwater.

Le 4 décembre :

The Earth at Night in Color

Comme son nom l’indique, ce documentaire présentera vie nocturne des animaux la nuit, mais avec des couleurs naturelles, grace à une nouvelle technologie de caméras.

En décembre :

Mariah Carey’s Magical Christmas Special

Mariah Carey et autres stars se rassemblent pour raconter une histoire de Noël, avec de la musique, de la danse et des animations diverses !

NETFLIX ORIGINALS

Le 1er décembre :

Angela’s Christmas Wish

Angela revient avec la mission de réunir sa famille pour Noël. C’est inspiré de l’histoire écrite par l’auteur irlandais Frank McCourt ; un conte de Noël qui se déroule à Limerick en 1914.

Le 4 décembre :

MANK

La sortie de ce film entièrement filmé en noir et blanc avait été délayée. David Fincher s’attelle à la réalisation du film Citizen Kane, avec à l’affiche Lily Collins, Amanda Seyfried, et Gary Oldman.

Le 4 décembre :

Selena: The Series (Saison 1)

«Alors que la chanteuse mexico-américaine Selena, atteint sa majorité et réalise ses rêves, elle et sa famille font des choix difficiles pour conserver l’amour et la musique.»

Le 8 décembre :

Mr. Iglesias (Part 3)

La sitcom avec Gabrial Iglesias a du succès : elle revient avec cette troisième partie qui marque le début de la deuxième saison.

Le 10 décembre :

Alice in Borderland (Season 1)

Encore une adaptation de manga pour Netflix (et c’est loin d’être la dernière). Celle-ci est réalisée au Japon.

Le 11 décembre :

The Prom

Un bal ? Ca tombe bien il ne va pas y en avoir beaucoup de vrais cette année ! Ce film basé sur la comédie musicale du même nom suit une troupe coincée dans une petite ville de l’Indiana lors qu’une lycéenne ne peut pas se rendre au bal de son école avec sa petite amie. Au casting au trouve : Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Kerry Washington, Jo Ellen Pelman, Keegan-Michael Key, et Andrew Rannells.

Le 18 décembre :

Ma Rainey’s Black Bottom

Chicago dans les années 1920 : la « mère du blues » travaille sur un nouvel album studio. Les sessions d’enregistrement sont marquées par des tensions entre l’artiste, son agent, son producteur blanc et ses musiciens. Le film de George C. Wolfe est très attendu, également parce que le regretté Chadwick Boseman est à l’affiche.

Le 23 décembre :

The Midnight Sky

Voici un film à gros budget de George Clooney. Augustine est un scientifique travaillant seul dans l’Arctique. Il doit faire son possible pour établir un contact avec une équipe d’astronautes qui tentede revenir sur Terre.

Outre Clooney dans le rôle d’Augustine, on trouve dans le film Felicity Jones (photo), Sophie Rundle, et Kyle Chandler, ce qui n’est pas rien !

Le 25 décembre :

Bridgerton

Huit épisodes d’une heure pour la primère saison de cette série produite par Shonda Rhimes qui basée sur les romans de Julia Quinn, qui suit le monde compétitif de la haute société londonienne durant la période de la Régence Anglaise.

Le 31 décembre :

Chilling Adventures of Sabrina (Saison 4)

Et ce sera la derrière saison pour les aventures de Sabrina !

En décembre :

Robin Robin

Robin Robin est un dessin animé d’une trentaine de minutes par les créateurs de Chicken Run. Il s’agit de l’histoire d’un oiseau élevé par des souris.

PUBLICITE :