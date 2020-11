Les Sorties Cinéma du mois de Décembre 2020 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA !

La liste des sorties de films a été considérablement modifiée par la pandémie de Covid-19. Avec la réouverture des salles, le nombre commence à revenir normal, mais les sorties sont toutefois chaotiques, avec certains films qui sont reportés, d’autres qui sortent durant un court laps de temps en salle avant d’atterrir sur Netflix ou Amazon : vérifiez pour être bien certains des dates !

Le 4 décembre :

Nomadland

Une femme d’une soixantaine d’année ayant tout perdu durant la Grande Récession devient nomade et s’embarque dans un voyage à travers l’Ouest américain.

Un film de Chloé Zhao avec Frances McDormand, Gay DeForest, Patricia Grier, Linda May.

Le 4 décembre :

Half Brothers

Renato, dirigeant une compagnie d’aviation mexicaine, est choqué d’apprendre qu’il a un demi-frère américain à l’esprit très libre dont il n’a jamais entendu parler : Asher. Ils sont obligés de faire un road trip ensemble, retraçant le chemin que leur père a emprunté du Mexique vers les États-Unis.

Un film de Luke Greenfield avec José Zúñiga, Shira Scott Astrof.

Le 4 décembre :

I’m Your Woman

Dans les années 1970, une femme est obligée de s’enfuir dans un dangereux voyage après que son mari ait trahi ses partenaires.

Un film de Julia Hart avec Rachel Brosnahan, Marsha Stephanie Blake.

Le 4 décembre :

All My Life

Les plans de mariage d’un couple sont perturbés lorsque le marié reçoit un diagnostic de cancer du foie.

Un film de Marc Meyers avec Jessica Rothe, Keala Settle.

Le 4 décembre :

Love, Weddings & Other Disasters

Voici une comédie romantique à tiroirs sur des personnes travaillant sur les mariages, alors que leurs propres relations sont extravagantes, étranges, folles et loin d’être parfaites !

Un film de Dennis Dugan avec Maggie Grace, Diane Keaton, Andrew Bachelor, Jeremy Irons.

Le 4 décembre :

Elyse

La mémoire et les hallucinations s’entremêlent pour révéler une histoire de traumatisme, révélant qu’Elyse est catatonique et institutionnalisée dans un hôpital d’État.

Un film de Stella Hopkins avec Anthony Hopkins, Lisa Pepper

Le 4 décembre :

Wander

Après avoir été embauché pour enquêter sur une mort suspecte dans la petite ville de Wander, un enquêteur privé mentalement instable devient convaincu que l’affaire est liée à la même « dissimulation de complot ‘ »qui a causé la mort de sa fille.

Un film d’April Mullen avec Aaron Eckhart, Tommy Lee Jones.

Le 11 décembre :

Wild Mountain Thyme

Une comédie romantique dans l’Irlande rurale : une histoire d’amour liée à une dispute familiale au sujet d’une ferme.

Un film de John Patrick Shanley avec Emily Blunt, Jamie Dornan, Christopher Walken.

Le 11 décembre :

Wander Darkly

Adrienne et Matteo sont des nouveaux parents qui vont avoir a revisiter les souvenirs de leur passé et démêler des vérités obsédantes afin de faire face à leur avenir incertain.

Un film de Tara Miele avec Aimee Carrero, Sienna Miller, Diego Luna.

Le 11 décembre :

The Very Excellent Mr. Dundee

Paul Hogan est à contrecœur remis sous les projecteurs alors qu’il tente désespérément de restaurer sa réputation ternie à la veille d’être fait chevalier.

Un film de Dean Murphy avec Luke Bracey, Mel Gibson, Chevy Chase.

Le 11 décembre :

The Stand In

Une actrice comique a quelques ennuis et elle demande à sa doublure de l’aider. Mais cette dernière va de plus en plus prendre sa place… jusqu’à son homme !

Un ilm de Jamie Babbit avec Drew Barrymore, Ellie Kemper.

Le 11 décembre :

Archenemy

Max Fist – qui prétend être un héros d’une autre dimension – est tombé à travers le temps et l’espace vers la Terre, où il n’a aucun pouvoir. Personne ne croit à ses histoires, sauf un adolescent nommé Hamster.

Un film d’Adam Egypt Mortimer avec Luis Kelly-Duarte, Skylan Brooks.

Le 18 décembre :

The Comeback Trail

Deux producteurs de films croulant sous les dettes organisent avec leur star vieillissante une arnaque aux assurances afin d’essayer de se sauver. Mais ils finissent par obtenir plus qu’ils ne l’avaient jamais imaginé.

Un film de George Gallo avec Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Emile Hirsch.

Le 18 décembre :

Breach

À l’aube de la paternité, un mécanicien à bord d’une arche interstellaire en route vers la Nouvelle Terre doit déjouer une « terreur cosmique malveillante » qui a l’intention d’utiliser le vaisseau spatial comme une arme.

Un film de John Suits avec Cody Kearsley, Bruce Willis, Rachel Nichols, Kassandra Clementi.

Le 25 décembre :

Wonder Woman 1984

Retour rapide vers les années 1980 alors que Wonder Woman se trouve face à deux tout nouveaux ennemis: Max Lord et The Cheetah.

Un film de Patty Jenkins avec Pedro Pascal, Chris Pine, Gal Gadot, Robin Wright

Le 25 décembre :

One Night in Miami

One Night in Miami est un récit fictif d’une nuit incroyable où les icônes Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke et Jim Brown se sont réunis pour discuter de leurs rôles dans le mouvement des droits civiques et le bouleversement culturel des années 1960.

Un film de Regina King avec Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr.

Le 25 décembre :

News of the World

Un vétéran de la Guerre Civile américaine accepte de délivrer une fille prise à son oncle et sa tante par les Kiowa des années plus tôt. Ils voyagent des centaines de kilomètres et font face à bien des dangers.

Un film de Paul Greengrass avec Tom Hanks, Elizabeth Marvel, Ray McKinnon, Mare Winningham.

Le 25 décembre :

Promising Young Woman

Une jeune femme traumatisée par un événement de son passé cherche vengeance contre ceuxs qui croisent son chemin.

Un film d’Emerald Fennell avec Carey Mulligan, Bo Burnham, Laverne Cox, Clancy Brown.