Le point sur la pandémie de Covid-19 en Floride

L’Etat de Floride est pour le moment l’un des plus touchés par la pandémie aux Etats-Unis (1). Chaque jour il y a plus de 10 000 nouveaux cas, dont un tiers dans la région de Miami. 1,571,279 de personnes ont déjà été contaminées, pour un total de 24,515 morts dans l’Etat. Pour rappel, la Floride compte 21 millions d’habitants. Par ailleurs, le « nouveau variant » de la covid-19 est bien présent en Floride (comme ailleurs) et les contaminations pourraient s’accélérer puisqu’il est plus contagieux. Pour le moment, toutefois, le taux de personnes positives est de 9,11% des personnes testées (ce qui correspond à la moyenne).

Au chapitre des bonnes nouvelles, la courbe des nouveaux cas est décroissante depuis quelques jours. On devrait effectivement voir se profiler le bout de cette crise sanitaire, puisque près d’un million de personnes ont déjà été vaccinées en Floride, à commencer par les personnes gravement malades et les plus de 65 ans (te le personnel hospitalier). D’une part le virus devrait donc être moins mortel (si les personnes à risque sont vaccinées) et à ce rythme-là on se rapproche de l’immunité collective.

Les vaccins sont même en train d’arriver dans les supermarchés du sud (les Publix vont l’avoir dans les comtés de Monroe, Palm Beach et Martin), et les moins de 65 ans devraient commencer à être vaccinés à leur tour dans le courant du mois de février (2).

Néanmoins, il convient évidemment d’être toujours extrêmement prudent : le virus est toujours là et pour le moment il y a près de 200 décès par jour en Floride.

– Voir le point complet de Miami Herald sur la pandémie de Covid-19

– 1 – Même s’il faut rester prudent avec les statistiques sur la covid : le « pire endroit du moment » n’est pas forcément celui qui le sera deux jours plus tard.

– 2 – Leur vaccination était prévue en début de mois de février, mais la campagne a pris un peu de retard.

