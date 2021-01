Biden impose une quarantaine aux passagers arrivant en avion depuis l’étranger

Au lendemain de se prise de pouvoir, le nouveau président américain Joe Biden n’a pas chômé et a signé de nombreux décrets, dont certains concernant la pandémie de covid-19.

Il y a quelques jours, Donald Trump avait exigé (à partir du 26 janvier 2021) un test PCR de moins de moins de 72 heures aux passagers en provenance de l’étranger, et il avait en même temps levé l’interdiction de « voyage non-essentiel » en provenance (entre autres) d’Europe.

Joe Biden a précisé aujourd’hui que :

– Les passagers devraient effectivement être en possession d’un test PCR négatif de moins de 72 heures.

– Mais que les voyages non-essentiels étaient toujours interdits en provenance d’Europe. Il contredit donc la décision de Trump.

– Que les arrivants devraient réaliser une « quarantaine » volontaire. Le décret dit que la durée de la quarantaine doit être en conformité avec ce que demandent les autorités sanitaires. Et le CDC précise que la bonne durée d’une quarantaine est de « sept jours » (comme le dit ici Reuters). Dans les jours qui viennent cela devrait être précisé. De même pour la date d’application. La France exige de son côté sept jours de confinement (plus un second test au bout de sept jours) quand des personnes entrent en avion sur son territoire. Le Canada est pour sa part toujours à 14 jours de confinement dans le même cas.

– Le texte du décret de la Maison Blanche du 21 janvier est ici

PUBLICITE :