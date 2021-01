La « quarantaine obligatoire » n’est toujours pas appliquée aux voyageurs entrant aux USA (elle avait été évoquée la semaine dernière)

Un imbroglio certain est apparu autour de la période de « quarantaine « obligatoire » dont les médias ont parlé aux Etats-Unis la semaine passée.

Le décret signé par Joe Biden le 21 janvier renouvelant l’interdiction de voyager aux Etats-Unis (le « travel ban » mis en place notamment pour les pays d’Europe), indiquait dans sa section 5 que les passagers arrivant de l’étranger en avion devraient désormais suivre les règles édictées par le CDC (Centre pour le contrôle et la prévention des maladies), notamment en matière de quarantaine. Mais, pour le moment, ces règles n’ont pas changé depuis l’an passé : le CDC recommande une quarantaine d’une semaine, non obligatoire.

Pourtant, lors de la signature du décret le 21 janvier, une grande part les médias nationaux (1) et internationaux (2) ont assuré et même titré que la quarantaine allait devenir « obligatoire ». Apparemment les services des ambassades avaient aussi confirmation qu’une telle mesure semblait imminente. Bien entendu, la nouvelle administration étant en place seulement depuis le 20 janvier, une petite période de flottement est compréhensible mais… huit jours après le décret : toujours rien. Et il serait étonnant que la Maison Blanche n’ait pas lu la presse ni écouté les télévisions qui annonçaient cette « quarantaine obligatoire » : il n’y a pas eu de démenti de la présidence. Aucun des médias « main stream » ayant annoncé cette quarantaine (notes 1 et 2) n’et pour le moment revenu sur cette information. Mais, c’est ainsi… pour le moment « la quarantaine obligatoire » n’a jamais été mise en place.

L’administration Biden ayant été élue notamment pour mettre en place une politique plus ferme de contrôle de la pandémie, une telle quarantaine est une possibilité. Dans le même temps, la bonne nouvelle c’est que la courbe de la pandémie s’effondre aux Etats-Unis depuis le 10 janvier. Il se pourrait que ce soit déjà un peu l’effet des vaccinations commencées un mois plus tôt. La courbe des décès n’est pas encore pour sa part infléchie, car il y a toujours un décalage de plusieurs semaines entre un changement dans le nombre de cas et le nombre de décès qui en découlent. Mais les personnes actuellement vaccinées étant celles qui sont « à risque », l résultat devrait se faire également sentir rapidement.

1 – New-York Times, NBC News, Miami Herald… et même le Washington Post en parlait encore il y a 3 jours. USA Today est le seul a avoir publié dans une « correction & clarification » du 25 janvier le fait qu’il y ait seulement une « recommandation de quarantaine ». Le Courrier en avait également parlé.

2 – Le Journal de Montréal, Le Figaro, TVA, Le Monde…

