Super Bowl 2021 : les Chiefs de Kansas City vont affronter Tampa… à Tampa !

Le 7 février, pour la première fois de l’histoire, une équipe jouera la finale du championnat de NFL dans son propre stade : le « Raymond James Stadium » de Tampa.

Les Chiefs de Kansas City sont les tenants du titre. A Tampa durant ce 55e Super Bowl ils affronteront un vieil ennemi en la personne de Tom Brady. A 43 ans, le quarterback des Buccaneers de Tampa jouera en effet sa dixième finale, dont six gagnées avec les New England Patriots où il a joué durant 20 ans. Arrivé en mars 2020 aux « Bucs » de Tampa, son influence sur le jeu de l’équipe aura été déterminant : c’était loin d’être une retraite pour Tom Brady qui reste la superstar du football américain !

Tampa n’avait auparavant joué qu’une seule finale (gagnée) : celle de 2002.

Pour la distanciation sociale, le stade sera limité à 22000 places, dont 7500 professionnels de santé. Le match sera diffusé sur la chaîne CBS et gratuitement sur l’app et le site CBS Sports. Coup de sifflet à 6:30PM (côte est) mais le show commence bien avant. Le show à la mi-temps sera assuré par le chanteur canadien The Weeknd.

