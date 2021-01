Le Canada interdit les vols vers le Mexique et les Caraïbes, et il instaure une quarantaine à l’hôtel pour les autres voyageurs !

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé qu’à partir de dimanche les vols vers les Caraïbes et le Mexique seront suspendus, et ce jusqu’au 30 avril. Ce sont ici les touristes se rendant dans les « all inclusive » qui semblent être visés.

Tous les voyageurs sont néanmoins concernés par ces mesures : il fallait déjà un test PCR avant de monter dans un avion pour le Canada et Justin Trudeau a annoncé que dorénavant il va falloir en réaliser un deuxième APRES l’atterrissage, et rester en confinement durant trois jours, à ses frais, pour un montant estimé à 2000$ canadiens, dans un hôtel supervisé. Si ce deuxième test est également négatif, alors les voyageurs pourront terminer leur quatorzaine à leur domicile.

J’annonce de nouvelles mesures frontalières qui vont contribuer à assurer votre sécurité et celle de votre famille, et je fais le point sur la réponse de notre gouvernement à la pandémie de COVID-19. Pour les détails, joignez-vous à nous maintenant : https://t.co/1vyWcNg6Gz — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 29, 2021

Si cette mesure n’excède pas le 30 avril, elles pourrait permettre aux dizaines de milliers de Snowbirds Canadiens actuellement présents aux Etats-Unis (surtout en Floride) de rentrer au Canada sans avoir à réaliser le confinement. Ce qui peut paraître un minimum souhaitable, puisqu’à cette date, la totalité des plus de 65 ans (qui le souhaitent) ont été vaccinés contre la covid-19 aux Etats-Unis, et probablement aussi les autres retraités, sans que ça n’ait coûté un seul dollar au gouvernement du Canada (qui pour sa part n’aura pas, loin de là, pu vacciner ses propres citoyens).

Dans le même temps, aux Etats-Unis, la quatorzaine qui avait été évoquée pour les voyageurs entrant en avion sur leur territoire n’a finalement pas (pour le moment) été appliquée (voir article).

