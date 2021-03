Entretien avec Laure Pallez, candidate « Français du Monde » aux élections consulaires en Floride

Les élections consulaires se dérouleronnt le 29 mai prochain, et les Français qui sont inscrits (vous devriez l’être !) au consulat de Miami pourront voter afin d’élire leurs quatre conseillers consulaires. Voici un entretien avec Laure Pallez qui est tête de liste « Français du Monde », très axée « écologie et solidarités ».

Le Courrier des Amériques : Laure, pouvez-vous décrire votre parcours de Française de l’étranger ?

LAURE PALLEZ : Je suis une Française de l’étranger depuis près de 20 ans en Asie d’abord puis en Amérique du Nord, où je réside toujours.

J’ai connu « plusieurs vies » hors de France : dès l’âge de 23 ans, volontaire internationale en entreprise (VIE) à Hong-Kong après mon diplôme de finance, étudiante en mandarin à Nanjing, j’ai ensuite intégré la direction d’une PME basée à Shanghai pour finalement rejoindre l’Institut Pasteur de Shanghai en 2012 puis l’Ambassade de France aux Etats-Unis en 2017.

Dans ma vie professionnelle, je sers directement les intérêts de notre pays à l’étranger depuis 10 ans, ce qui m’a permis d’une part de comprendre les enjeux et principaux défis de la diplomatie française, d’autre part de développer un réseau au sein des différentes administrations pour mieux y relayer nos attentes comme Français de l’étranger.

Mes deux enfants sont binationaux à l’image de la moitié des enfants des Français établis hors de France. Comme beaucoup de mères de famille, je suis proche des préoccupations quotidiennes des Françaises et Français de l’étranger, je connais leurs difficultés à transmettre notre langue et notre culture aux enfants nés hors de France. Or c’est un lien essentiel avec notre pays et nos concitoyens. L’éloignement et le coût des écoles françaises dans le monde sont souvent des obstacles à un apprentissage réussi du français, c’est pourquoi nous devons préserver notre modèle éducatif et aider nos compatriotes à y avoir accès.

Au-delà des problèmes de transmission de notre culture, je partage depuis près de 20 ans au quotidien les besoins des Français de l’étranger, ce qui renforce encore ma détermination à porter leur voix et leurs attentes auprès de nos institutions.

Femme jeune et active, ayant connu trois continents différents, mon parcours est typique d’une expatriation moderne et le reflet de la réalité vécue par ces Français de l’étranger mobiles, qui savent s’adapter mais ont aussi besoin d’aide et de protection. Au fil de mes échanges, je me rends compte que nous partageons souvent une curiosité et l’ouverture au monde ! Vivre à l’étranger doit rester une chance pour chacun de nous.

LE C.D.A : Comment et pourquoi s’engager en politique quand on est à l’étranger ?

LAURE PALLEZ : Il y a tant à faire pour nos compatriotes, qui ne doivent pas être les oubliés de notre système. Pour ma part, j’ai choisi la voie associative qui renforce la solidarité entre expatriés, et j’ai poursuivi mon engagement en politique.

En parallèle de mes obligations professionnelles et familiales, je me suis engagée pour l’association Français du monde-adfe en 2013, et je suis également fière d’en être administratrice depuis 2016. J’ai été élue conseillère consulaire à Shanghai et à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) en 2014, dont j’ai présidé la commission des Finances pour travailler sur les dossiers concrets des Françaises et Français de l’étranger. Ces mandats sont certes consultatifs mais très formateurs dans le cadre des enjeux consulaires!

Après m’être mise au service en 2017 des sénateurs Hélène Conway-Mouret et Jean-Yves Leconte pour leur campagne électorale, je suis aujourd’hui candidate à l’élection consulaire en Floride, mon Etat américain de famille et de cœur, pour y apporter un nouvel élan, comme tête de la liste Écologie et Solidarité en Floride.

Evidemment, dans la période actuelle aller sur le terrain pour dialoguer et imaginer ensemble ce qu’il faut améliorer s’inscrit dans le cadre d’échanges numériques mais reste profondément enrichissant. Je suis de cette nouvelle génération qui croit encore à la Politique !

LE C.D.A : Quels sont vos chantiers prioritaires ?

LAURE PALLEZ : Je suis convaincue que la solidarité au sein de notre communauté doit être activement soutenue par les acteurs consulaires et que l’écologie est une question citoyenne. A une autre échelle, sans culpabilisation individuelle mais en continuant à développer une éducation écologique, nous pouvons réduire les émissions carbones et inciter l’industrie à décarboner sa production. Il y a tant à faire. Le monde de demain nous appartient. Il doit être plus juste et plus écologique.

En 2020, le monde entier s’est focalisé sur la gestion de la crise Covid. Nous en sommes toujours là ! Des ressources immenses y ont été allouées, nous y faisons face collectivement et nous vaincrons l’épidémie. Je rêve que cette épreuve collective nous change en profondeur. Demain vivrons nous dans un monde plus solidaire et plus généreux ? Mais alors pourquoi ne pas imaginer que la lutte contre la pauvreté dans notre pays et dans le monde puisse bénéficier un jour prochain de la même mobilisation internationale, des mêmes ressources et de la même énergie ? Il en va de même pour le développement de nos entreprises et de nos emplois. L’inactivité et le chômage durable font tellement de dégâts économiques et humains. Nous devons travailler contre le chômage de masse et faciliter la création d’entreprise. Je travaillerai sur les dossiers économiques sans dogmatisme avec tous les individus de bonne volonté qui auront envie d’aller de l’avant

Pour guider mon action politique, je promets d’avoir la sagesse asiatique et le pragmatisme nord-américain tout en m’appuyant sur les valeurs d’une européenne !

Si vous souhaitez participer à notre programme et notre campagne, contactez-moi : contact@laure-pallez.fr

