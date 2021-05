Plutôt Claudette ou Odette ? Voici les noms des ouragans de la saison 2021 !!

Voici, ci-après la « liste des noms d’ouragans » qui se formeront sur l’océan Atlantique en 2021. En fait, pour être tout à fait précis, il s’agit des noms de « tempêtes tropicales », qui sont des phénomènes cycloniques dangereux mais qui ne termineront pas toutes en catégorie « ouragan ». La saison des ouragans dure officiellement du 1er juin au 30 novembre, mais il peut y en avoir un peu avant ou un peu après. Il faut toutefois que la mer soit particulièrement chaude pour qu’ils aient une intensité sérieuse. Ca se produit la plupart du temps en août, septembre ou octobre.

Si vous êtes nouveau dans le sud des Etats-Unis, il vous faut savoir que les ouragans les plus intenses obligent à des évacuations et créent des dégâts inimaginables : il faut être préparé.

Résumé de la saison 2020 :

Il y a eu 31 tempêtes tropicales sur l’Atlantique et/ou le Golfe (ce qui est beaucoup), dont dix étaient des « ouragans », et six étaient des « ouragans majeurs », c’est-à-dire dans les catégories 3, 4 ou 5. A un moment du mois de septembre il y a eu cinq tempêtes à porter un nom en même temps, ce qui n’était encore jamais arrivé auparavant, et rendant les prévisions des habitants assez compliquées !

Le total fut de 405 morts (au moins) durant la saison. Le Yucatan ou la Louisiane avaient reçu plusieurs ouragans importants. La Floride eut pour sa part peu de dégâts. Le principale phénomène fut l’ouragan Sally qui passa (heureusement) en état de dépression au sud de Miami, avant d’entrer sur le Golfe puis d’obliquer vers Pensacola en catégorie 2.

Les noms de la saison cyclonique 2021 :

Les ouragans reçoivent ainsi des noms depuis 1953, attribués par l’Organisation Météorologique Mondiale. Si vous avez la sensation d’avoir déjà vu la liste de noms de cette année, c’est normal car chaque liste est réutilisée tous les six ans. A l’exception près des noms qui ont correspondu à un ouragan particulièrement destructeur : ces noms-là sont enlevés et définitivement remplacés.

Dans l’ordre des tempêtes qui arriveront en 2021: Ana, Bill, Claudette, Danny, Elsa, Fred, Grace, Henri, Ida, Julian, Kate, Larry, Mindy, Nicholas, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Victor, Wanda.

