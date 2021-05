Miami : Une Fête de la Musique « en présentiel » cette année

S’il est un mot nouveau qu’on est pressé d’oublier c’est bien celui de « présentiel » ! En tout cas, cette année il fait la différence avec la précédente, et chacun pourra ainsi se retrouver « en vrai » pour la Fête de la Musique, manifestation créée en France en 1982 (ce sera le 40e anniversaire l’an prochain), et qui ici porte aussi le nom de « Make Music Miami » depuis 1997. Il sera aussi possible de voir les spectacles sur la page Facebook de l’événement (1).

Le principe est le même qu’en France : ça se passe le 21 juin pour le premier jour de l’été, et chacun peut y apporter ses talents musicaux.

Il y a différents projets pour les artistes (qui peuvent aller regarder sur le site internet), et au nombre des manifestations, Entre autres, Make Music Miami présentera une série de concerts du matin au soir, qui débutera à l’Underline Sound Stage de Brickell, se poursuivra au Paul Walker Park du centre-ville, puis à Lincoln Road sur la plage de Miami, et se terminera au North Beach Bandshell avec la DJ franco-brésilienne Ella Romand « Live with friends » et le fameux Miami Bloco.

Ressources :

www.frenchculture.org/events/13337-make-music-miami-2021

www.makemusicmiami.org

Cette année il y aura aussi entre autres ces thèmes :

This Moment In Time

A midi, partout dans le monde des joueurs de gong commémoreront durant une heure la tragédie de la covid-19, et ils marqueront aussi le début d’une nouvelle ère. Le public sera ensuite emmené à essayer et à ressentir les vibrations régénérantes créées par le gong.

Leaf Music

Jouer de la musique avec la feuille d’un arbre ou d’une plante, ça pourra paraître exotique vu depuis certains pays, mais en Asie, au Brésil ou encore en Australie, il est bien des endroits où c’est considéré comme une belle forme d’expression musicale. Ce sera l’un des thèmes de cette année.

Cette édition est présentée par Buskerfest Miami, The Rhythm Foundation, les services culturels du Consulat général de France à Miami, Miami Design Preservation League ainsi que des nombreux partenaires civiques.

1 – www.facebook.com/events/184266112729006/

