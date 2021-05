Une pièce de théâtre à voir en ce moment à Orlando : Frigorific !

Lorelei Zarifian, un nom à retenir ! Lorelei a tous les talents – auteure – compositrice – interprète – comédienne – elle sait faire rire son public, le faire réfléchir et le charmer. Elle a une voix exceptionnelle. Vous verrez : elle ira loin, c’est assuré.

FRIGORIFIC – LORELEI ZARIFIAN

Mise en scène : Katie Parsons

Du 21 au 30 mai 2021 … Un succès sans précédent !!!

Mais qui donc est Lorelei ? Elle a quitté sa Provence natale à 19 ans pour étudier la littérature à Paris. Comme elle aimait écrire de la poésie, à cette époque, elle a choisi de réciter ses poèmes dans les cabarets de Paris dans le quartier de Châtelet. Elle s’est ensuite consacrée au chant classique, et à l’enseignement de la littérature française pendant plusieurs années. Le rêve d’un « one-woman show » est réapparu en 2019. La rencontre de l’équipe du « Viera Studio of the Performing Arts », et de certaines personnes d’exception, l’ont amenée à réaliser son rêve, en anglais, tout un exploit. Elle poursuit cette année sa mission, suite à un arrêt nécessité par la pandémie, et c’est au Fringe Festival qu’elle se réalise cette fois-ci. Et du 5 au 10 juin, elle fera une audition devant 50 agents qui représentent les plus prestigieuses agences artistiques de la côte est et ouest. Une chance inédite.

Frigorific, c’est l’histoire de Lolo, une expatriée française dont la vie est subitement gâchée suite à l’installation d’un nouveau frigo très bruyant. Elle tente de joindre le service-client avec l’aide de ses deux assistantes : Siri et Alexa. Tout s’en mêle : le syndrome de la femme invisible, la délocalisation du service après-vente, la mondialisation, la destruction de l’environnement et la domination de l’intelligence artificielle, pour ne nommer que quelques-uns des thèmes de la pièce.

Entourée d’une équipe du tonnerre, Katie Parsons, directrice de la pièce, Brant Parsons, producteur sonore, Jenora Duprey (Siri), Amanda Gazy (Alexa), Lindsay Harris (voix) et Stephen Bears (Frigo II), Lorelei a vu sa pièce se classer parmi les 5 premiers choix de Seth Kubersky du Fringe Festival.

Une pièce de théâtre à voir en ce moment à Orlando : Frigorific ! (crédit photo : Diane Ledoux pour Le Courrier des Amériques) Une pièce de théâtre à voir en ce moment à Orlando : Frigorific ! (crédit photo : Diane Ledoux pour Le Courrier des Amériques) Une pièce de théâtre à voir en ce moment à Orlando : Frigorific ! (crédit photo : Diane Ledoux pour Le Courrier des Amériques) Une pièce de théâtre à voir en ce moment à Orlando : Frigorific ! (crédit photo : Diane Ledoux pour Le Courrier des Amériques)

Lolo est aussi secourue à l’occasion par des amies venues lui prêter mains fortes, de Melbourne, Fort Lauderdale et Tampa, le weekend dernier, pour l’aider à installer et retirer rapidement tous les éléments avant et après la pièce. Parmi les amies :

Yuko Deneuville, une très bonne amie de Lorelei, et une coach spécialisée en interculturalité et en transition de vie était aussi présente. Ses services reposent sur une solide expérience caractérisée par de multiples expatriations, dont neuf ans au Japon, en Angleterre, en Chine, et actuellement aux USA, plus précisément à Melbourne.

Isabelle Langevin de Izzy Design, une designer de Tampa qui est d’ailleurs responsable de la mise en page de l’affiche de Frigorific, et qui offre ses services à ceux et celles à la recherche de quelqu’un qui sait écouter leurs besoins.

Diane Ledoux, une consultante marketing de Fort Lauderdale qui aime mettre les entrepreneurs en relation, et qui est toujours prête à accompagner les artistes de grand mérite.

Adeline Jouanny et Justine Grand, également de Melbourne, toutes les deux nouvellement installées aux USA, et toutes les deux à la recherche d’un emploi dans le domaine du marketing.

Rappelons que Melbourne est une ville qui vaut vraiment le détour. Les gens y sont hyper sympathiques, chaleureux et accueillants. Ne manquez pas d’aller leur rendre visite et d’aller dire bonjour à Lorelei dans son Space Coast!

