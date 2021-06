Que faire à Miami et en Floride durant l’été 2021 (expos, spectacles… en juillet et août)

Voici un calendrier de sorties, loisirs et expositions dans le sud de la Floride durant l’été 2021 (juillet et août).

Jusqu’au 6 septembre :

Big Bugs Invade Flamingo Gardens

Généralement on y va pour voir de vrais animaux dans un beau cadre naturel, mais… cet été dix gigantesques insectes de métal, sculptés par David Roger, ont envahi les :

Flamingo Gardens

3750 S. Flamingo Rd. – Fort Lauderdale, FL 33330

www.flamingogardens. org/events.html

Jusqu’au 31 juillet

NOW NOW Group Exhibition

Il y a actuellement une exposition inaugurale de la galerie « Breach », ouverte par Fabien Castanier et Ed Broner. Cette exposition « Now Now » est collective, avec les œuvres de 26 artistes.

Breach

8397 NE 2ND AVE – Miami, FL, US

www.instagram.com/ breachmiami/

Chaque mercredi :

Salsa Lessons Night

Encore un classique de Miami Beach : la leçon de salsa. Moreno’s Cuba en propose en collaboration avec We Dance Miami ! C’est 15$ à :

MORENO’S CUBA

1850 Collins Ave. – Miami Beach, FL 33139

www.eventbrite.com/e/ salsa-lessons-night-wednesday- at-morenos-cuba-tickets- 42442292038#

Jusqu’au 28 août :

Jorge Riveros: Abstracción Eterna

Expo en cours du peintre colombien Jorge Riveros, spécialisé dans l’abstraction géométrique, et spécialement de peintures et sculptures des années 1960 et 1970.

Fundacion Pablo Atchugarry in Miami

Du jeudi au samedi de 11h à 17h.

5520 NE 4th Ave – Miami, FL 33137

www. fundacionpabloatchugarrymiami. com/jorge-riveros-abstraccion- eterna

En juillet :

Tryst at Faena Theater

Faena est l’un des complexes hôteliers des plus originaux et des plus chics à Miami Beach, et qui comprend son propre petit théâtre, avec des productions combinant le burlesque et le cirque, le tout dans une atmosphère érotique très couleur locale ! En ce moment, c’est le spectacle Tryst qui est joué le jeudi, vendredi et samedi, et il est réservé aux 18+.

3201 Collins Ave. – Miami Beach, FL 33140

www.faena.com/miami- beach/things-to-do/events- calendar/tryst-a-lovers- rendezvous

Du 1er au 5 juillet :

Key West Mermaid Festival

C’est la deuxième édition (la première fut en 2019, avant la pandémie). Il y aura des événements gratuits, avec des sirènes dans les bars de Key West, mais aussi la possibilité de nager avec (parfait pour les selfies !).

www. keywestmermaidfestival.com

Le 2 juillet :

Independance Day Concert

Concert de Lauren Carter pour célébrer l’indépendance des Etats-Unis avec des chants classiques du pays ! Ce sera 15$ et à 20h au :

Sandrell Rivers Theater

6103 NW 7th Ave. Miami, FL 33127

www. sandrellriverstheater.com

Le 2 juillet :

Lyric Live Amateur Night

C’est reparti : comme chaque premier vendredi du mois, c’est vous le public qui allez juger qui a eu le plus de talent ce soir-là, et va repartir avec le prix de 500$. Lyric Live est le plus important concours du genre en sud-Floride. La soirée commence à 19h et le concours à 20h. C’est à partir de 12$ au :

BLACK ARCHIVES HISTORIC LYRIC THEATER

819 NW 2nd Avenue – Miami, FL 33136

www.lyriclive.eventbrite. com/

Le 2 juillet :

Friday Night Sound Waves

Ce sera déjà le dernier vendredi de l’année pour les concerts gratuits face à la plage de Las Olas, avec ce soir-là les reprises du groupe Rock/Soul Rhythm & Blues « Brothers of Others ». C’est entre 18h30 et 21h30 au :

Oceanside Park

3000 E. Las Olas Boulevard – Fort Lauderdale, FL 33316

Les 3 et 4 juillet :

Circus Lena

Un « cirque pop-up » avec des acrobates, jongleurs, clowns, contortionistes, magiciens… Ca se passe à 11h :

CULTURAL CENTER

19501 Biscayne Blvd. – Aventura, FL 33180

www.circuslena.com/ tickets

Le 4 juillet :

Dream Car Classic Car Show

Si vous ne savez pas quoi faire le jour de l’Indépendance, ça tombe bien puisqu’il s’agit du 1er dimanche du mois, et c’est justement le jour des voitures de collection entre 10h et 14h sur :

Hollywood Blvd entre les 19th & 20th Avenues

www. cobrajoeproductions.com

Du 8 au 18 juillet :

« Shakespeare By The Sea »

Le « Palm Beach Shakespeare Festival » aura des représentations gratuites du 8 au 11 et du 15 au 18 juillet du « Songe d’une nuit d’été » à 20h au Carlin Park de Jupiter. Profitez-en pour aller à la plage juste avant !

Seabreeze Amphitheater, 750 South A1A, Jupiter, 33477 FL

www.pbshakespeare.org

Le 9 juillet :

A Tribute to Astor Piazzolla

OrchestraMiami célèbre le 100e anniversaire du compositeur argentin Astor Piazzolla, et justement à l’occasion de la fête de l’indépendance argentine ! Liberté, c’est un peu ce qui définit le “nuevo tango”. Venez l’apprécier avec la duo guitare/voix Rosa Incaica, le bandonéon de David Alsina etc…

Ce sera à 20h au :

North Beach Bandshell

1850 Collins Ave. – Miami Beach, FL 33139

www.orchestramiami.org/ piazzolla

Le 10 juillet :

FlockFest 2021

Au départ, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées en 2015 avec des flottants en forme de flamants roses sur la plage gay de Fort Lauderdale. En 2018 il y avait déjà 500 bouée et 1800 participants. C’est gratuit entre 10h et 16h :

Sebastian Beach

North Fort Lauderdale Beach Blvd – Fort Lauderdale, FL 33316

www.flockfestevents. org/fort-lauderdale

A partir du 16 juillet :

Eté 85 (film français à Miami)

Un film de François Ozon avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin. L’histoire : L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85…

Coral Gables Art Cinema

260 Aragon Avenue, Coral Gables, FL 33134

www.gablescinema.com

Du 30 juillet au 5 août :

Slalom (film français à Miami)

Slalom est un film franco-belge réalisé par Charlène Favier, sorti en 2020, avec Noée Abita et Jérémie Renier. L’histoire : Lyz, 15 ans, vient d’intégrer la section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, son nouvel entraîneur et ancien champion, remarque immédiatement son talent et décide de tout miser sur elle. Sous la houlette de Fred, Lyz ne tarde pas à enchaîner les victoires, mais commence à tomber sous l’emprise absolue de son entraîneur…

Coral Gables Art Cinema

260 Aragon Avenue, Coral Gables, FL 33134

www.gablescinema.com

Le 31 juillet :

Sarkozy en Cabaret Concert au Deering Estate

Le grand hall du Deering Estate accueille des soirée « cabaret concert d’été » (également une autre en août). Les tables sont à 100$ et peuvent accueillir quatre personnes. La pianiste, chanteuse et compositrice Fanni Sárközy se produira à la soirée de juillet.

DEERING ESTATE

16701 SW 72nd Avenue – Palmetto Bay, FL 33157

www.deeringestate.org/ event/cabaret/all

Le 20 août

Fonseca et Andres Cepeda

Pour faire le plein de chanteurs latinos, ça va se passer à la :

FTX ARENA

601 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.aaarena.com/ events/detail/fonseca-and- andres-cepeda

Le 21 août :

Jazz au Deering Estate

Seconde soirée jazz de l’été avec la chanteuse jazz Nikki Kidd, dans le cadre enchanteur du :

DEERING ESTATE

16701 SW 72nd Avenue – Palmetto Bay, FL 33157

www.deeringestate.org/ event/cabaret/all

